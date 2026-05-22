El Barça busca redención y confirmación ante el OL Lyonnes

Archivo - Alexia Putellas of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Johan Cruyff Stadium on September 27, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení busca este sábado contra el OL Lyonnes (18.00 horas) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) su cuarta Liga de Campeones Femenina ante unas francesas que tienen ocho y que seguirán siendo las 'reinas' de Europa pase lo que pase, que las 'culers' intentarán que sea un triunfo blaugrana redentor que les permita alargar su dominio actual y desquitarse de la final perdida el año pasado contra el Arsenal en Lisboa.

Será una final abierta, disputada y con morbo. Entre los dos 'cocos' del fútbol femenino europeo del momento, entre los dos equipos que, como en ambos bandos reconocen, seguramente sean los que mejor fútbol han hecho. Pero será una final con miga, entre dos entrenadores que trabajaron juntos en un Barça exitoso, con Pere Romeu como asistente del ahora técnico del OL Jonatan Giráldez. Hay excompañeras de equipo, parejas sentimentales, y una rivalidad sana y deportiva entre clubes que no hará más que crecer en Oslo.

Pero no es un Romeu contra Giráldez, no. Es un Barça contra un Lyon estando ambos equipos casi en su cúspide de talento, calidad y fuerzas. Quizás las francesas llegan más mermadas por lesiones, pero su once inicial está casi intacto y las ganas que tienen de revancha, tras la final de 2024 en San Mamés conquistada por las blaugranas (2-0), estarán en liza en una final que no, que no tiene ni quiere tener favoritas porque busca ser histórica, recordada como la guinda del pastel a un año muy bueno de Barça y OL.

El conjunto blaugrana aterriza en Oslo después de otra campaña excelente en Europa. Lideró la Fase Liga con autoridad, eliminó al Real Madrid con un contundente 12-2 global en cuartos de final y superó después a un bravo Bayern de Múnich para alcanzar su sexta final consecutiva, un récord absoluto en la competición. Además, llega reforzado por los títulos de la Liga F Moeve y Copa de la Reina.

Aunque las 'culers' siguen con la espina todavía clavada de aquella derrota ante el Arsenal (1-0) en Lisboa que privó al equipo de encadenar tres Champions consecutivas. Para Pere Romeu, la final supone una reválida en su segunda temporada como técnico principal. El catalán ha mantenido al Barça en la élite europea pese a las lesiones y a una plantilla más corta, apoyado también en la irrupción de jóvenes como Clara Serrajordi y la ya consagrada Vicky López, cada vez más importantes en la dinámica del equipo.

En lo deportivo, Romeu recupera para la causa a una Aitana Bonmatí que ha dejado atrás la lesión que la mantuvo varios meses en el dique seco pero que, pese a sus tres Balones de Oro y a que sigue siendo clave en el proyecto, apunta a ser suplente. Un cambio de lujo, una revolución enorme, de ser así. Porque Patri Guijarro, Alexia Putellas y Clara Serrajordi apuntan a titulares. También Irene Paredes ha podido completar la preparación final y estaría disponible para liderar la zaga junto a Mapi León.

Por su parte, una de las dos grandes estrellas locales en esta final de Oslo, Caroline Graham Hansen --junto a las rivales Ada Hegerberg y la exblaugrana Ingrid Engen--, apunta a titular también tras perderse las semifinales de 'Champions' o la final copera. Ha trabajado para superar unas molestias musculares y llega preparada a una cita muy especial para ella, al disputarse en su ciudad natal. En el Barça reina el optimismo respecto a su participación, ya sea desde el inicio o como revulsivo durante el encuentro. La única ausencia confirmada es la de Laia Aleixandri, lesionada de la rodilla.

Si Graham Hansen está en condiciones de jugar, formaría un ataque de auténtico lujo junto a Ewa Pajor y Clàudia Pina. La delantera polaca, máxima goleadora del torneo con nueve tantos, afronta una nueva oportunidad para conquistar por primera vez la Liga de Campeones tras quedarse a las puertas en varias ocasiones con el Wolfsburgo y, el año pasado, también con el Barça.

Enfrente estará un OL Lyonnes que busca recuperar un trono que considera suyo. El conjunto francés disputará su duodécima final continental y aspira a una novena 'Champions' que ampliaría todavía más un palmarés sin comparación en el fútbol femenino europeo. Eso sí, no la ganan desde 2022 cuando tumbaron a un todavía verde Barça, que decidió entonces apostar por sí mismo como futuro campeón.

El equipo dirigido por Jonatan Giráldez terminó segundo en la Fase Liga, empatado a puntos con el Barça, y tuvo que remontar eliminatorias tanto ante el Wolfsburgo como frente al vigente campeón, el Arsenal, para alcanzar Oslo. Esa capacidad para sobrevivir a escenarios adversos es una de sus principales fortalezas.

Además, Giráldez conoce perfectamente a gran parte del vestuario blaugarana. El técnico gallego dirigió al Barça entre 2021 y 2024, ganó dos 'Champions' y diez títulos antes de iniciar una aventura profesional que, tras su viaje de prestigio pero efímero a Estados Unidos, le ha llevado de vuelta a Europa al banquillo del OL Lyonnes, con el que aspira a conquistar Europa esta temporada.

Las francesas llegan condicionadas por algunas bajas importantes. Kadidiatou Diani, una de las grandes estrellas del equipo, se pierde la final por lesión, al igual que Joseph. También existen dudas alrededor de Micah, Junttila Nelhage y Benyahia, aunque Giráldez mantiene una plantilla repleta de talento, experiencia y recursos.

La portería estará defendida por Christiane Endler, mientras que la legendaria Wendie Renard liderará una defensa en la que también podría aparecer Ingrid Engen, exjugadora del Barça. En el centro del campo sobresalen nombres como Lindsey Heaps, Melchie Dumornay o la joven Lily Yohannes, mientras que Ada Hegerberg volverá a ser una de las grandes amenazas ofensivas junto a Jule Brand y Vicki Becho.

Será la cuarta final europea entre ambos equipos. El Lyon ganó las de 2019 y 2022 y el Barça se tomó la revancha en Bilbao 2024. El balance favorece a las francesas, pero ambos clubes se han consolidado como las grandes referencias del fútbol femenino europeo en los últimos años.

Y sobrevolando Oslo aparece también una incógnita de futuro. Alexia Putellas afronta una nueva final como capitana y gran referente del proyecto blaugrana, pero sigue sin aclararse si renovará o no su contrato. La doble Balón de Oro ha evitado hablar de ello durante la semana. Antes de resolver su futuro, quiere intentar levantar una cuarta 'Champions' con el Barça.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Graham Hansen, Pajor y Clàudia Pina.

OL LYONNES: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg y Brand.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE).

--ESTADIO: Ullevaal Stadion, Oslo (Noruega).

--HORA: 18.00/Disney+, RTVE y 3Cat.