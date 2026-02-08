El Barça, campeón único de la Copa de España de balonmano - RFEBM

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (24-32) al Recoletas Atlético Valladolid este domingo en la final de la Copa de España celebrada en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria) para mantener su idilio como campeón de las tres ediciones celebradas del torneo.

Luis Frade, nombrado MVP de la final, y Viktor Gísli Hallgrímsson fueron los mejores de una Copa que fue cocinando a su favor el equipo azulgrana, que marcó diferencias sobre todo en el segundo tiempo. La primera buena renta del Barça fue un 8-13 que aguantó el equipo pucelano para seguir vivo al descanso (12-16).

Los de Carlos Ortega maduraron el partido en la reanudación y el intercambio de golpes mantuvo por delante a los vigentes campeones, decididos a mantener su dominio en el balonmano nacional. Las paradas de Hallgrimsson evitaron que Recoletas Atlético Valladolid pudiera soñar con la remontada. Sumando la Copa Asobal y la Copa de España, el equipo azulgrana ha conquistado este título durante 15 temporadas de forma consecutiva.