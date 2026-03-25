Irene Paredes of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on March 25, 2026, in Val - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Barça castiga a un Real Madrid precavido

El conjunto blaugrana golea de nuevo (2-6) al madridista y encarrila el billete a las semifinales de la Champions Femenina

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona puso pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 después de volver a golear este miércoles (2-6) en el Estadio Alfredo di Stéfano a un Real Madrid, más precavido de lo esperado y ya desde muy pronto a remolque de un rival que dio la sensación de no necesitar su mayor nivel para dejar casi en un trámite la vuelta de la semana que viene en el Spotify Camp Nou.

El primero de los tres Clásicos consecutivos no varió demasiado el guión de los anteriores de esta temporada, salvo que el conjunto madridista por fin pudo hacer gol, gracias en buena parte a Linda Caicedo, autor de un doblete de calidad, pero insuficiente ante el actual subcampeón de Europa, experto, superior una vez más y que además golpeó cuando más falta le hacía, de inicio y cuando las locales se metieron en el partido.

Una vez más, no hubo demasiada emoción en el partido, menos efervescente de lo que se esperaba seguramente por el planteamiento inicial del Real Madrid, que decidió esta vez no apretar arriba al Barça, quizá algo más precavido pensando en llegar vivo al Spotify Camp Nou. Su rival tampoco aceleró en exceso pensando en no cometer errores de inicio para la transición local a través de la explosiva Caicedo.

Tampoco le hizo falta al equipo de Pere Romeu, que sí tenía alguna carta guardada para este partido donde apostó por meter a la joven Clara Serrajordi junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas, y desplazar a Vicky López a la banda en detrimento del mayor desborde de Caroline Graham Hansen. Serrajordi y Guijarro asumieron el control, con la balear demostrando una vez más que ahora mismo es la mejor '6' del mundo, a nivel defensivo y ofensivo, y triturando en la zona media a sus oponentes.

De hecho, de un pase suyo picado a la espalda de la defensa madridista nació el tempranero 0-1 de Ewa Pajor, que sólo tuvo que empujar la siguiente asistencia de Putellas. Un golpe duro para el equipo de Pau Quesada, que no cambió de plan y que pocos minutos después recibió otro con un cabezazo de Esmee Brugts, detenido inicialmente por Misa Rodríguez, pero que se fue a la red con Maelle Lakrar algo timorata para haberlo intentado evitar.

El Clásico volvía tener ya color blaugrana muy pronto. Y pese a no meter una marcha más, incluso pudo ser peor para el Real Madrid si Pajor hubiese acertado en su mano a mano o Putellas hubiese golpeado mejor un balón franco dentro del área. Con Caroline Weir desactivada por la cercanía siempre de Guijarro y con pocos balones para Caicedo para que hiciese daño, el equipo madridista continuó sin dar un paso adelante como si no quisiera que el daño fuese demasiado.

CAICEDO NO BASTA

Aún así, encontró un chispazo para meterse en el partido. Athenea del Castillo encontró por fin al espacio a la delantera colombiana, que se zafó bien en el choque de Irene Paredes y que luego tuvo sangre fría ante Cata Coll para hacer el 1-2 a la media hora y reanimar a las merengues. Alegría por el primer gol a su rival esta campaña y el primero ante su afición desde 2022, pero efímera, porque dos minutos después, Paredes cabeceaba un saque de esquina para recuperar los dos goles de ventaja en un nuevo tanto a balón parado encajado por las locales ante las blaugranas.

El Real Madrid, poco acertado con el balón ante la presión y colocación visitante, decidió dar un paso adelante tras el descanso, pero con más espacios, el Barça tiene armas y calidad. Serrajordi dibujó un gran pase a Pajor, que esta vez no perdonó ante Misa Rodríguez para dejar sentenciada la eliminatoria con media hora por delante.

Ya con Graham Hansen en el campo, Vicky López firmó el quinto poco después a pase de la noruega para hacer más grande la herida, solo aliviada brevemente por el gran gol de Caicedo, la única con capacidad para inquietar al equipo de Pere Romeu. El carrusel de cambios fue cortando el ritmo, aunque Putellas cerró la goleada desde el punto de penalti para emular el recordado 2-6 del equipo masculino en el Santiago Bernabéu en 2009 y que evidencia que la brecha entre ambos vuelve a ser amplia. El domingo, segundo Clásico, esta vez en la Liga F Moeve.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - FC BARCELONA, 6 (1-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard; Däbritz (Toletti, min.66), Angeldahl; Feller (Keukelaar, min.65), Weir (Dorado, min.65), Del Castillo (Ashley, min.85); y Caicedo.

FC BARCELONA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, Camara (León, min.74), Brugts; López (Schertenleib, min.74), Serrajordi (Graham Hansen, min.60), Guijarro, Putellas; López, Pajor (Paralluelo, min.67) y Pina.

--GOLES.

0-1, minuto 6. Pajor.

0-2, minuto 13. Brugts.

1-2, minuto 30. Caicedo.

1-3, minuto 32. Paredes.

1-4, minuto 57. Pajor.

1-5, minuto 64. López.

2-5, minuto 66. Caicedo.

2-6, minuto 89. Putellas, de penalti.

--ÁRBITRA: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA). Amonestó a Pere Romeu (min.76).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano. 4.203 espectadores.