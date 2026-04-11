Ferran Torres, FC Barcelona - RCD Espanyol, Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça celebra media liga con el derbi

El líder goleó (4-1) a un Espanyol vivo hasta los últimos minutos en el Camp Nou y metió 9 puntos al Real Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Un doblete de Ferran Torres y los goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford en los últimos minutos dieron la victoria (4-1) al FC Barcelona sobre el Espanyol este sábado en la jornada 31 de LaLiga EA Sports, un derbi azulgrana en el Spotify Camp Nou que supone medio título liguero para los locales, antes de buscar el martes remontar un 0-2 en Champions contra el Atlético de Madrid.

Ferran cortó su sequía goleadora más de dos meses después y encarriló un derbi catalán tranquilo para los de Hansi Flick hasta el descanso. El técnico alemán no rotó tanto como cabía esperar --Pedri y Lamine Yamal jugaron todo el partido, aunque Gavi ganó fondo y volvió Frenkie de Jong--, pero cumplieron con la defensa liguera antes de la vuelta de esos cuartos de final en el Metropolitano.

El vigente campeón aprovechó el tropiezo el sábado del Real Madrid contra el Girona (1-1) para meter nueve puntos a los blancos a falta de siete jornadas para el final del campeonato, Clásico en el Camp Nou incluido. Con un Espanyol replegado, el Barça no necesitó dar excesivo ritmo a su juego cuando encontró el 1-0 en un saque de esquina rematado por Ferran en el segundo palo.

Aún no se habían cumplido los primeros diez minutos, y el equipo 'perico' sintió la obligación de salir de la cueva e incomodar a un Barça que por momentos regaló balones y tuvo que correr hacia atrás, con un mano a mano de Kike García pero con remate blando. Los de Flick recuperaron la compostura con la posesión y la movilidad de Ferran fue el mejor recurso en ataque. El valenciano reclamó una pared a Fermín, la tuvo con los centrales y, ya en el minuto 25, mandó a la red con precisión un pase de Lamine Yamal.

El 2-0 pilló al Espanyol saliendo al ataque, y sobre todo a un Carlos Romero fuera de su posición de sombra del '10'. El propio Lamine estuvo cerca del tercero en una falta directa, y Eric Garcia y Fermín obligaron a sendas estiradas de Marko Dmitrovic antes del descanso. En la segunda parte, recompuesta la zaga local por la lesión de Gerard Martín, el partido fue más de ida y vuelta.

Los visitantes, jugando con Edu Expósito y por banda, fueron creciendo para meterse en el partido justo después del posible 3-0. Un fuera de juego milimétrico de Eric García impidió el 'hat-trick' de Ferran y, casi en la siguiente jugada, Pol Lozano fusiló a Joan Garcia. La defensa azulgrana falló en un saque de banda y el cuadro perico se animó con la profundidad de Rubén Sánchez.

Los de Flick tiraron de Lamine y pudieron sentenciar con un mano a mano de Rashford. Camino al 90', los de Manolo González parecían ya vivir en campo contrario, con varios saques de esquina seguidos, pero el Barça encontró la calma en el 87' y el 89', con los goles de Lamine y el internacional inglés, a pase de un De Jong que vuelve para ayudar a la mejor versión de Pedri. Un golpe a la Liga, y a su vecino que sigue sin ganar en 2026, antes del reto Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - RCD ESPANYOL, 1. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín (Casadó, descanso), Balde (Cancelo, min.64); Eric Garcia, Gavi (Rashford, min.64), Pedri, Fermín (De Jong, min.84), Lamine Yamal y Ferran (Olmo, min.74).

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano (Pickel, min.80), Urko González; Ngonge (Rubén Sánchez, min.64), Edu Expósito (Terrats, min.71), Dolan (Roberto Fernández, descanso); y Kike García (Pere Milla, min.71).

--GOLES:

1 - 0, min.9, Ferran.

2 - 0, min.25, Ferran.

2 - 1, min.56, Lozano.

3 - 1, min.87, Lamine.

4 - 1, min.89, Rashford.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Gavi (min.32), Eric Garcia (min.45+3) y Casadó (min.49) por parte del Barça. Y a El Hilali (min.32), Edu Expósito (min.34), Ngonge (min.45), Lozano (min.58), Calero (min.83) y Urko González (min.92) en el Espanyol.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 60.736 aficionados.