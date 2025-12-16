El Barça celebrará los entrenamientos solidarios de puertas abiertas el 29 de diciembre y el 5 de enero

Archivo - Players of FC Barcelona during the training day of FC Barcelona open doors for the fans at the Spotify Camp Nou stadium on November 07, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona celebrará durante las próximas fiestas navideñas dos entrenamientos solidarios de puertas abiertas de sus primeros equipos masculino y femenino de fútbol, que tendrán lugar el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero, respectivamente, en el Estadi Johan Cruyff, con toda la recaudación destinada al proyecto Pulseras Blaugranas de la Fundació FC Barcelona.

El entrenamiento del primer equipo masculino, dirigido por Hansi Flick, se llevará a cabo el lunes 29 de diciembre a partir de las 17.00 horas, mientras que el del primer equipo femenino se celebrará el lunes 5 de enero, en lo que supondrá la primera participación del Barça Femení en esta iniciativa solidaria que el club organiza cada año coincidiendo con la Navidad.

Las entradas para ambos entrenamientos se pondrán a la venta este miércoles, con una preventa de 24 horas para socios y socias que se abrirá a las 12.00 horas y tendrá un precio único de 3 euros. Una vez finalizado este periodo, las localidades estarán disponibles para el público general al precio de 6 euros.

Los gastos de gestión serán de 1,75 euros para socios y socias y de 2,5 euros para el público general. Cada socio o socia podrá adquirir un máximo de seis entradas, de las cuales cuatro contarán con el descuento correspondiente.

La recaudación íntegra se destinará al proyecto Pulseras Blaugranas, una iniciativa de la Fundación FC Barcelona orientada a mejorar la estancia de larga duración de niños y adolescentes hospitalizados o con enfermedades graves, en colaboración con hospitales pediátricos de Cataluña y de todo el mundo, con el objetivo de humanizar la atención y los cuidados adaptándose a las necesidades de cada centro.