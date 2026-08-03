El Barça cierra su 'stage' en Inglaterra con un partido de entrenamiento

Partido de entrenamiento del Barça en el último día de stage en St. George's Park (Inglaterra) - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado este lunes su 'stage' de pretemporada en Inglaterra con una última sesión de trabajo en las instalaciones de St. George's Park, donde la plantilla dirigida por Hansi Flick disputó un partido de entrenamiento antes de emprender el viaje de regreso a Barcelona.

El técnico alemán contó en el encuentro de entrenamiento con una amplia representación del primer equipo y varios jugadores del filial, mientras que Hamza Abdelkarim realizó la primera parte de la sesión con el grupo y Alejandro Balde continuó con trabajo individual.

Con este entrenamiento, el conjunto dio por concluida su concentración en tierras inglesas, donde la pasada semana disputó un amistoso ante el Birmingham City como parte de su preparación para la temporada 2026/27.

Este 'partidillo' sustituye al encuentro que debía disputar este lunes frente al Preston North End, finalmente cancelado después de que el conjunto inglés comunicara que no disponía de suficientes futbolistas del primer equipo.

Tras cerrar esta concentración, la expedición barcelonista regresará este mismo lunes a la capital catalana para continuar con la preparación del nuevo curso bajo las órdenes del alemán Hansi Flick.