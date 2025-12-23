Dario Brizuela of FC Barcelona in action during the EuroLeague Regular Season Round 13 match played between FC Barcelona and LDLC Asvel Villeurbanne at Palau Blaugrana on November 26, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça corta su racha en Estambul

Los de Xavi Pascual caen ante Fenerbahçe e interrumpen una serie de cinco victorias consecutivas en Euroliga

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha caído este martes ante el Fenerbahçe (72-71) en la decimoctava jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo decidido por tres tiros libres finales del conjunto turco que cortan la racha de cinco victorias consecutivas de los de Xavi Pascual, que desde la llegada del técnico catalán solo habían caído también en Estambul -ante el Efes-, en la competición doméstica.

Los azulgranas, con bajas importantes como las de Toko Shengelia y Will Clyburn, supieron reponerse a una desventaja de hasta diez puntos en el segundo cuarto e incluso mandaron en el marcador en el último cuarto, comandados por un soberbio Darío Brizuela (19 puntos), que dio el relevo a Kevin Punter (20). Sin embargo, la extraña diferencia de 24-4 en tiros libres lanzados a favor de los locales terminó por definir el choque.

De hecho, la estricta decisión de los colegiados de conceder tres tiros desde la línea de personal a Wade Baldwin IV a falta de diez segundos para el final fue determinante para la remontada, que podría terminar con el liderato de los azulgranas (12-6) y dejar solo en la cabeza al Hapoel Tel-Aviv.

En el arranque del duelo en el Ülker Sports Arena, los de Xavi Pascual reaccionaron al 4-0 de salida de los turcos con un parcial de 0-9 que provocó el primer tiempo muerto del encuentro. Sin embargo, no conseguían cerrar bien el aro, concediendo hasta seis rebotes ofensivos a su rival en el primer periodo.

El conjunto de Saras Jasikevicius, que se apoyó en los ocho puntos del escolta estadounidense Talen Horton-Tucker, sacó provecho de las cuatro pérdidas azulgranas para cerrar el parcial cinco puntos por encima (17-13), una renta que siguió incrementando en el segundo cuarto.

El alero Tarik Biberovic, con 13 puntos en poco más de cuatro minutos, permitió a Fenerbahçe alcanzar la máxima diferencia del encuentro a falta de dos minutos para el descanso (35-25), pero Kevin Punter -que firmó 43 puntos y 40 de valoración en la victoria de récord ante Kosner Baskonia- salió al rescate.

El escolta azulgrana abrió el parcial culé de 8-0 con un triple y acercó a los suyos con un 2+1 que hizo lucir el 35-33 antes de marcharse a vestuarios, todo tras una buena defensa de Tomas Satoransky que frustró la última posesión local.

El vigente campeón de la competición trató de escaparse en la reanudación, aunque los azulgranas respondieron a la perfección a la presión. Dos tiros de tres del ala-pívot Miles Norris y de Darío Brizuela situaban a los catalanes por primera vez en mucho tiempo por delante (48-50); Fenerbahçe no se amilanó y consiguió llegar al parcial definitivo con la renta mínima (53-52).

De nuevo, dos triples de Brizuela rompían las hostilidades al comienzo del último cuarto (57-60); el escolta vasco lideró a los suyos con cuatro nuevos tantos para poner el +5 (59-64) con poco menos de seis minutos por delante. Lo siguió intentando desde el perímetro el Barça, que se repuso a dos intentos fallados con un robo de Brizuela (61-66) que colocó la máxima renta blaugrana del duelo.

Los otomanos golpearon también desde la línea de 6,75 para recuperar el mando (67-66). A falta de un minuto, Punter tiraba de tres para poner por delante a los de Xavi Pascual, y con solo 23 segundos por delante una falta personal sobre Jan Vesely situaba el 69-71 en el luminoso.

Sin embargo, una falta de Myles Cale sobre Wade Baldwin IV con solo diez segundos por delante permitía a Fenerbahçe disponer de tres tiros libres, que anotó el norteamericano. Una gran última defensa dejó el definitivo 72-71, que interrumpe la racha del cuadro culé.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHÇE, 72 - BARÇA, 71 (35-33, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Hall (11), Horton-Tucker (16), Biberovic (16), Melli (6) y Birch (6) --quinteto inicial--; Bacot Jr. (-), Birsen (-), Baldwin IV (15), Boston Jr. (-) y Colson (2).

BARÇA: Satoransky (-), Punter (20), Cale (4), Norris (11) y Vesely (8) --quinteto inicial--; Marcos (3), Brizuela (19), Hernangómez (4), Laprovittola (2) y Parra (-).

--PARCIALES: 17-13, 18-20, 18-19 y 19-19.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Kardum. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ülker Sports Arena.