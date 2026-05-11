El Barça se da un baño de masas en Barcelona en la rúa de Liga y Supercopa

Rúa de campeones del FC Barcelona para celebrar los títulos de Liga y Supercopa en la temporada 2025/26 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del primer equipo masculino del FC Barcelona han celebrado este lunes por todo lo alto, con una multitudinaria rúa por las calles de Barcelona con centenares de miles de aficionados, los títulos de LaLiga EA Sports y de la Supercopa de España conquistados esta temporada 2025/26, en un baño de masas de casi cinco horas que volvió a teñir de blaugrana la capital catalana.

La celebración llegó apenas un día después de que el conjunto de Hansi Flick certificara matemáticamente el título liguero al imponerse al Real Madrid (2-0) en El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou, en una temporada en la que el Barça ha vuelto a dominar el fútbol español, ya también levantó en enero la Supercopa de España.

Miles y miles de aficionados acompañaron a los campeones durante todo el recorrido, iniciado a las 17.20 horas en el Spotify Camp Nou y finalizado poco después de las 22.00 en el mismo punto, tras pasar por Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau y avenida de Sarrià en una gran fiesta 'culer'.

La rúa arrancó con una gran foto de familia junto al autobús descapotable de los campeones, con el presidente electo, Joan Laporta, el presidente interino, Rafa Yuste, y buena parte del cuerpo técnico acompañando a los futbolistas antes de echarse a las calles de Barcelona. Desde los primeros metros, la afición llenó las aceras y obligó a la comitiva a avanzar lentamente entre bengalas, humo blaugrana, lluvia de confeti y cánticos constantes.

Con una furgoneta musical abriendo paso y la mascota 'CAT' también presente en la celebración, los jugadores disfrutaron del trayecto entre bailes, bromas y comida repartida durante todo el recorrido. Sobre el autobús no faltaron pizzas, hamburguesas, helados o fuet mientras la plantilla cantaba y celebraba junto a los aficionados.

Los futbolistas lucieron una camiseta especial con el lema 'Una manera de ser, una manera de ganar', mientras Eric Garcia, Raphinha y Joao Cancelo fueron algunos de los encargados de custodiar los trofeos de Liga y Supercopa en la parte trasera del vehículo. Antes de ellos también estuvo Jules Koundé, en una fiesta en la que los polacos Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny fueron dos de los grandes protagonistas por su constante animación.

Ya desde las primeras calles del recorrido, Szczesny y Lewandowski comprobaron el espectacular ambiente que acompañó toda la tarde a los campeones. Miles de camisetas blaugranas, bengalas, humo de colores y montañas de confeti acompañaron a la expedición de Flick, que no dejó de recibir el cariño de la afición tras perder ayer a su padre.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pau Cubarsí, feliz por el ambiente generado entre plantilla y afición. "Disfrutando con toda la gente que ha venido a vernos. Estamos muy contentos. La afición conecta muy bien con nosotros", señaló el central blaugrana durante el trayecto a los medios del club.

También Joan Garcia, en su primera gran celebración como jugador culé, se mostró sorprendido por el recibimiento. "Es increíble, nos están llamando todo el rato, gente corriendo y tirándonos cosas para firmar. Tenemos cuerda para rato y seguro que no será la última rúa", comentó el guardameta.

Por su parte, Frenkie de Jong volvió a poner en valor la conexión entre el equipo y el barcelonismo. "Tenemos mucha gente de La Masia que ha crecido aquí, jugadores que dan todo por el equipo y transmitimos eso a la gente. Los jóvenes nos dan mucha energía y mucha calidad. Este equipo tiene mucha hambre y queremos ganar la Champions, que está pendiente", aseguró el neerlandés.

Marc Bernal, otro de los jóvenes de la cantera, reconoció también el orgullo de sentirse importante dentro del equipo. "Me he sentido más importante en esta Liga y esperemos que queden muchas rúas más", afirmó.

A medida que la rúa avanzó hacia el centro de Barcelona, el ambiente fue creciendo todavía más. La llegada a Passeig de Gràcia y los alrededores de La Pedrera dejaron algunas de las imágenes más espectaculares de la tarde, con miles de aficionados acompañando el autobús y coreando los nombres de los jugadores.

En ese tramo apareció uno de los momentos más comentados de la celebración. Pedri, que llevaba un ramo de rosas blaugranas, se arrodilló ante Marcus Rashford, autor del primer gol del triunfo liguero frente al Real Madrid, para entregárselo y besarle la mano entre las risas de toda la plantilla.

También dejó imágenes curiosas João Cancelo, levantando una fotografía de Gerard Martín durante el recorrido, mientras que Lamine Yamal y Marc Casadó se encargaron de subir todavía más los decibelios cantando con los aficionados cuando el autobús pasó frente a La Pedrera.

El joven extremo blaugrana fue, además, uno de los más activos durante toda la tarde. Bailó sobre el autobús, lideró cánticos y volvió a demostrar su conexión con la grada. "Es increíble, siempre están con nosotros los días importantes y los que no. Los amamos, es el club de nuestra vida y siempre estaremos aquí por ellos. Tenemos que valorar cada título porque no es fácil ganarlos", manifestó el '10' blaugrana.

"Hemos pasado años malos pero ahora estamos disfrutando mucho. Piensas que es un lunes, laborable, pero la gente siempre está con nosotros. Seguro que sí, una rúa de Champions pronto", añadió Lamine Yamal, desatando la euforia de los aficionados.

Durante varios momentos de la celebración también hubo cánticos dirigidos a los rivales deportivos del Barça. Se escuchó el ya habitual 'Perico, dime qué se siente', dedicado al RCD Espanyol, además de varios cánticos contra el Real Madrid, entre ellos un 'Cono, quédate' dirigido al técnico madridista Álvaro Arbeloa. Tampoco faltaron los balones de playa dedicados a Vinícius Jr. ni el clásico 'Madridista quien no bote'.

Hansi Flick, siempre más contenido que sus futbolistas, también terminó sucumbiendo al ambiente festivo y se animó a lanzar confeti a los aficionados desde el autobús, mientras Ronald Araujo disfrutaba especialmente de una rúa que mantuvo el ritmo durante toda la tarde y buena parte de la noche.

Con el paso de las horas, y pese a que la rúa superó ampliamente las cuatro horas de duración, la afición siguió acompañando masivamente al equipo. En la recta final, ya de regreso hacia el Spotify Camp Nou, las calles de Les Corts continuaban completamente llenas de aficionados, bengalas y banderas blaugranas.

Lewandowski, otro de los más celebrados por la afición, resumió el sentir de la plantilla. "Estoy muy orgulloso, contento y feliz. Es un momento perfecto. Vamos a intentar ganar todos los partidos que quedan por los aficionados y estaremos juntos hasta el final", apuntó el delantero polaco.

Ya cerca de las 22.00 horas, el autobús de los campeones encaró el regreso definitivo al Spotify Camp Nou entre miles de aficionados que llenaban la Avinguda Aristides Maillol. El himno del Barça, los cánticos de 'campeones, campeones' y varias bengalas rojas acompañaron el último tramo de la celebración.

Incluso entonces, Lewandowski y Szczesny siguieron animando desde la parte delantera del autobús, aunque tuvieron que agacharse en varias ocasiones para esquivar las ramas de los árboles, algo que ya les había ocurrido horas antes durante el recorrido por el centro de la ciudad.

Finalmente, unos fuegos artificiales pusieron el broche final a casi cinco horas de fiesta blaugrana, con los autobuses entrando ya en la zona privada del Spotify Camp Nou y miles de aficionados despidiendo a los campeones entre cánticos y confeti en una nueva noche para el recuerdo del barcelonismo.