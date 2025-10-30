El Barça debe neutralizar al Partizán de Parker y Calathes

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes al Partizán de Belgrado en el Belgrade Arena (20.30), en la octava jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con la intención de prolongar la buena racha contra los serbios y de poder seguir ampliando su serie de victorias consecutivas, si bien los de Zeljko Obradovic se han reforzado recientemente con un exblaugrana como Nick Calathes.

Y el base griego, que ya estuvo a las órdenes del prestigioso técnico serbio en el Panathinaikos, es junto al también exblaugrana Jabari Parker un plus para el equipo de Belgrado de cara a recibir a un Barça que parece tenerles comida la moral, al ganar los últimos once cara a cara en la Euroliga.

Partizán, que se mide a la que fuera su estrella Kevin Punter, quiere cambiar esa dinámica de inmediato y lograr una victoria que, además, les igualaría en la tabla a los blaugranas. Ahora mismo es el Barça quien, con un balance de 4-3 y una victoria más que los serbios, están en posiciones de 'Play-In' y con la intención de por lo menos seguir en ellas.

En una nueva semana de doble jornada, el Barça respira porque va acoplando piezas y va cogiendo tono de competición. Por primera vez en este arranque de temporada los de Joan Peñarroya han podido enlazar dos victorias, ante el Río Breogán (100-85) en la Liga Endesa y ante el EA7 Emporio Armani Milan (74-72) en la Euroliga, el pasado martes.

Fue un partido en el que los catalanes lograron una gran remontada, tras verse 11 puntos abajo, en un final lleno de entrega y corazón para lograr el cuarto triunfo en lo que va de temporada, con un Will Clyburn renacido que junto a Tomas Satoransky pudieron amarrar la victoria y apaciguar los ánimos del Palau Blaugrana, caldeados tras la derrota anterior ante Zalgiris.

Pero esos ánimos renovados serán puestos a prueba en Belgrado, donde les esperan con un cuchillo entre los dientes. Hay ganas de tumbar al Barça en el Belgrade Arena y para ello los de Zeljko Obradovic, tras la derrota de esta semana contra el Hapoel IBI Tel Aviv (97-84) en el Arena 8888 de Sofía el miércoles, se han reforzado.

El veterano técnico de 65 años ya hizo debutar al exmadridista Bruno Fernando y el pívot respondió con 6 puntos y 3 rebotes en apenas 13 minutos. Y ahora confía en la llegada del último fichaje, Nick Calathes, para darle un plus a su equipo, en el que las bajas de Shake Milton, Carlik Jones y Mario Nakic dejaban dudas en el exterior, con Duane Washington Jr como único base.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Washington, Brown, Bonga, Parker y Osetkowski --posible quinteto inicial--; Muurinen, Bosnjakovic, Calathes, Marinkovic, Pokusevski, Lakic y Fernando.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Shemmesh y Peer.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.