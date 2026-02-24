El Barça debe olvidar la Copa en Bolonia

Archivo - Barça - Virtus Bolonia - FCB - Archivo

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça regresa a la Euroliga este miércoles tras su participación en la Copa del Rey de Valencia 2026, en la que cayó en semifinales ante un Kosner Baskonia que acabaría siendo campeón, con la necesidad de cambiar el chip y de superar a una Virtus Bolonia, a la que visita en el Virtus Arena (20.30), que está pasando por otro nuevo bache en esta Fase Regular de la Euroliga.

La Virtus, cuando llegó Dusko Ivanovic al banquillo, mejoró en prestaciones, juego y resultados pero ahora están metidos en una crisis de tres jornadas sin ganar, con paliza incluida en la pista de Anadolu Efes (91-60), que les deja a cuatro victorias del 'Play-In', mientras que el Barça, pese a la última derrota en casa contra el Paris Basketball, todavía es quinto en zona de 'Play-offs'.

Y eso fue lo mejor de la última jornada; seguir arriba. Porque el Barça cayó de forma inesperada en el Palau Blaugrana (74-85) en un partido marcado por la alternancia de rachas y la superioridad visitante en momentos decisivos, que fue clave junto a las bajas 'culers' para que los parisinos asaltaran, por segunda vez en sendas visitas, el feudo blaugrana.

Los franceses castigaron cada desconexión local con triples precisos, buena lectura de juego y control de los rebotes, mientras que el Barça, aunque tuvo momentos de cierta brillantez liderados por Tornike Shengelia y Darío Brizuela, nunca logró sostener una ventaja significativa y en el tercer cuarto se hundió para ya no poder remontar.

Ahora, en plena desconexión copera, los blaugranas no tienen una salida fácil porque tan sólo han ganado en una de sus cuatro visitas a Bolonia, en 2023 y por 75-92. Así que no es una pista donde tengan facilidades, sino todo lo contrario, y en su último desplazamiento en diciembre de 2024 cayeron los 'culers' por 86-81. Así que Xavi Pascual, que no hido nunca como técnico blaugrana a Bolonia, seguro sabe que deberán darlo todo para asaltar el Virtus Arena.

Eso sí, en su última salida en esta Euroliga los catalanes pudieron asaltar al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (91-97), en un triunfo que no pudieron repetir en las semifinales de la Copa del Rey en el Roig Arena. El Baskonia, a la postre ganador al superar al Real Madrid en la final, se tomó la revancha. El Barça, para mirar al futuro inmediato, debe dejar de mirar a Valencia y la mejor manera de hacerlo es ganar en Bolonia.

Con la incógnita de si los jugadores, a nivel moral pero sobre todo a nivel físico, llegan más o menos tocados a este partido, lo cierto es que este Barça está demostrando que sabe cambiar rápido de tercio. Y, contra un rival que tampoco está al cien por cien, debe aprovechar el escenario para volver a ganar.

Ya lo hizo el Barça en la primera vuelta, en el Palau Blaugrana, cuando venció a los italianos de negro por 88-81, en un duelo liderado por un Jan Vesely que es uno de los renqueantes tras una Copa a la que ya llegó mermado por una lumbalgia. Y el máximo anotador, con 17, fue un Kevin Punter que también está tocado. Pero, a la mínima que puedan, intentará ayudar a su equipo a lograr la 18ª victoria del curso y asegurarse una jornada más entre los 6 mejores.

A nivel de enfermería, la Virtus Bolonia --que también viene de caer en 'semis' de la Coppa italiana ante el Derthona--, tiene las bajas del escolta Abramo Canka, de larga duración, del base Daniel Hackett (baja hasta marzo por una lesión en la Copa) y del también creador de juego Alessandro Pajola, operado del menisco.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Edwards, Vildoza, Jallow, Niang y Diouf --posible quinteto inicial--; Smailagic, Alston Jr., Ferrari, Morgan, Diarra y Akele.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Bissang y Sukys.

--PABELLÓN: Virtus Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.