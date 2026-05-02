CA Osasuna - FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Barça deja la Liga a punto en El Sadar

Los de Flick cumplen contra Osasuna y pueden ser campeones este domingo si falla el Real Madrid

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona venció (1-2) al CA Osasuna este sábado en la jornada 34 de LaLiga EA Sports y podría ser campeón en 24 horas si el Real Madrid no gana en su visita al Espanyol, gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres en los últimos diez minutos.

Los de Hansi Flick cumplieron en El Sadar, donde el año pasado perdieron, para dar el penúltimo golpe a la defensa del título, que podría caer este domingo si el Madrid falla en el RCDE Stadium. El Barça metió una marcha más en el segundo tiempo para empezar a entonar el alirón desde el sofá o la próxima semana en el Clásico.

Con el título en la mano, al Barça le costó ponerse el mono de trabajo en El Sadar, donde Osasuna, con ambición europea en la tabla, vendió cara su piel en un serio primer tiempo. Los de Flick empezaron con posesiones largas y cierta sensación de control que a los locales no les incomdó, pero sin ritmo el ataque azulgrana.

El bloque 'rojillo' no permitió ni una ocasión peligrosa al líder, salvo un par de acciones de Lewandowski y Dani Olmo en el primer cuarto de hora, y llevó a cabo su plan de atacar a la espalda de la defensa rival. Osasuna aprovechó los huecos lanzando a sus extremos, pese a no contar con Víctor Muñoz, o sacando provecho de alguna pérdida de balón azulgrana.

Los de Alessio Lisci llegaron al descanso rozando el gol dos veces con Ante Budimir. El delantero croata se fue en solitario en un largo eslalon que terminó con un remate sutil que mandó al poste. Casi en la siguiente jugada, Budimir obligó a Joan Garcia a la estirada, y al Barça, a volver con otra cara tras el paso por vestuarios. Los de Flick mordieron más arriba en la reanudación.

Los centros de Fermín rondaron el gol visitante y, junto con esa mayor presión tras pérdida, el Barça encerró a Osasuna en su campo. Flick dobló esfuerzos con los cambios, y la entrada de Marcus Rashford cargó más si cabe el área rival. El inglés fue la llave del 0-1, con un centro perfecto a Lewandowski ya en el minuto 81. Fruto de morder arriba, llegó también el 0-2 de Ferran.

Los de Lisci fueron fieles a su entrega siempre en casa y con un cabezazo de Raúl García de Haro la emoción se mantuvo hasta el final. Un intercambio de llegadas donde, con la gasolina justa, nadie tuvo claridad para cambiar el resultado. Un triunfo para dejar a un punto la Liga, ya sea sumado la próxima semana en casa contra el Real Madrid o por entrega blanca este domingo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CA OSASUNA, 1 - FC BARCELONA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CA OSASUNA: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Torró (Barja, min.86), Moncayola (Osambela, min.86); Raul Moro, Moi Gómez (Aimar, min.70), Rubén García (Bretones, min.86); y Budimir (Raúl, min.70).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Araujo, min.82), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri (Bernal, min.88), Gavi (De Jong, min.62); Roony (Rashford, min.62), Fermín, Olmo (Ferran, min.62); y Lewandowski.

--GOLES:

0 - 1, min.81, Lewandowski.

0 - 2, min.86, Ferran.

1 - 2, min.89, Raúl.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó a Moncayola (min.74) por parte de Osasuna. Y a Gavi (min.24) y Eric García (min.60) en el Barça.

--ESTADIO: El Sadar.