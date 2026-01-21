El Barça se descongela a tiempo en Praga

21 January 2026, Czech Republic, Prague: Barcelona's Gerard Martin (R) and Slavia's Vasil Kushey battle for the ball during the UEFA Champions League soccer match between SK Slavia Prague and FC Barcelona at Fortuna Arena. Photo: ·imánek Vít/CTK/dpa - ·imánek Vít/CTK/dpa

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Slavia Praga (2-4) en el Eden Arena, en la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo que costó más de solventar para los blaugranas de lo esperado pero en el que, finalmente y ya sin un posiblemente lesionado Pedri en el campo, pudieron resolver para sumar 3 puntos de oro de cara a seguir dependiendo de sí mismos para estar en el 'Top 8' y en los octavos de final.

El Slavia Praga, ya eliminado matemáticamente tras esta derrota, vendió cara su piel en un escenario 'congelado', con temperaturas claramente bajo cero, y estuvo cerca de meter en el arcón a un Barça que tuvo que remontar. Costó, pero el Barça tiró de oficio para acabar goleando en la capital checa y será en el Spotify Camp Nou, el 28 de enero contra el Copenhagen, cuando se juegue ese billete.

Con la victoria del Athletic Club ante la Atalanta, sumado a otros resultados, el Barça depende de sí mismo gracias a un triunfo muy trabajado, y sufrido, en Praga. Dos errores en jugada de estrategia, en córner, dieron alas a un Slavia que no tenía nada que perder y que salió a morder; hasta que se quedó sin energía y el Barça impuso su calma, su toque, su llegada para no dar la campanada y salir airoso de la gélida trampa del Slavia. Y a Barcelona llegarán para dormir con 13 puntos y sabiendo que si ganan al Copenhagen tendrán todo de cara para ahorrarse los dieciseisavos.

El Barça avisó pronto, con un disparo fuera de Robert Lewandowski en el minuto 2, y respondió el Slavia con un tiro alto de Tomás Chory. Fermín tuvo una clara en el 7', tras recibir dentro del área, zafarse de su marcador y buscar el disparo, pero le pegó con el alma, demasiado fuerte, y se fue a la grada.

El conjunto checo encontró premio pronto. En el minuto 10, en un córner prolongado en el primer palo por el capitán Tomás Holes, y luego sin saber muy bien cómo, entre Vasil Kusej y Frenkie de Jong, que estaba marcándole por detrás, el balón acabó dentro para un Slavia que no marcaba desde la primera jornada ante el Bodo/Glimt (2-2) y que obligaba al Barça a buscar, como en el primer tramo de la temporada, una nueva remontada.

Al Barça le costó reaccionar. No estaba cómodo sobre el frío césped del Eden Arena y, aunque el Slavia tampoco creaba peligro, los locales daban la sensación de estar llevando a cabo el partido soñado, sin sufrir atrás. Flick le daba vueltas a la cabeza para encontrar soluciones mientras a los blaugranas no les salía nada en ataque.

A partir del minuto 25 el Barça empezó a mejorar, ya con balón e intentando encontrar su ADN, aunque el Slavia presionaba bien y con criterio. En esa búsqueda de dar con la tecla, Eric Garcia se animó desde lejos en el 29', con un trallazo desde casa que obligó al guardameta Jindrich Stanek a estirarse y enviar el balón a córner.

El Slavia tenía claro que debía ahogar a Pedri, a Frenkie de Jong y, si quedaban marcadores, a Fermín, lo que dejaba vía libre a Eric Garcia para sacar el balón con espacios y tiempo para pensar. Y de sus botas nació la jugada que terminó con un pase entre líneas para Fermín y un trallazo que esta vez sí, en el 34', entró para igualar el choque.

El primer gol dio alas al Barça; con el balón en sus pies, los 'culers' empezaron a disfrutar y a dominar, mientras el Slavia bajaba poco a poco la intensidad tras el gran esfuerzo inicial. Así llegó la remontada en el 42', de nuevo con Fermín como protagonista, que se colocó en la frontal, apuntó y fusiló a Stanek para darle la vuelta al marcador.

Pero el fútbol tiene esas cosas que enamoran y sorprenden. En el 44', otro córner del Slavia acabó con un gol en propia puerta de Robert Lewandowski, que sin querer introdujo el balón en su arco para devolver la igualdad justo antes del descanso.

Tras la reanudación, el Barça salió decidido. Pedri tuvo una ocasión clarísima en el 46', adentrándose en el área y disparando fuerte, pero demasiado centrado. Poco después, Frenkie de Jong marcó a placer tras un rechace, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo de Lewandowski tras revisión del VAR.

El dominio blaugrana era ya claro, absoluto, y se mantuvo hasta el final. Raphinha tuvo una contra en el 52' que se fue desviada y Bardghji probó suerte en el 55' con un disparo flojo. En el 58' llegó el susto grande: Pedri pidió el cambio tras una acción fortuita en la que pudo lesionarse el muslo derecho y dejó su lugar a Dani Olmo.

Y fue precisamente Dani Olmo quien, pocos minutos después de entrar, cambió el partido. En el 63', el de Terrassa se encontró con un balón en la frontal y no se lo pensó para enviar un potente disparo a la escuadra y volver a adelantar al Barça, que respiraba algo más aliviado en medio del frío extremo.

El Barça no quiso cometer errores del pasado y siguió teniendo el balón y buscando el área contraria. En el 71', una acción por la izquierda entre Balde y Marcus Rashford terminó con Lewandowski recibiendo en el área y, pese a la dificultad para controlar, levantó la pierna izquierda para superar al meta checo e inaugurar su cuenta goleadora en esta Champions. Sin contar el tanto en propia, claro.

Ya en el tramo final, Rashford cerró una jugada con un tiro raso y flojo que no generó problemas a Stanek, en un partido que el Barça supo cerrar con oficio para salir airoso de Praga, con esos 13 esperanzadores puntos y sabiendo que en casa, en el templado invierno de Barcelona y ante su afición, tendrá todo de cara, a su alcance, para finalizar en el 'Top 8' esta Fase Liga de la Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SLAVIA PRAGA, 2 - FC BARCELONA, 4 (2-2, al descanso).

--EQUIPOS.

SLAVIA PRAGA: Stanek; Holes (Doudera, min.46), Zima, Chaloupek; Moses (Vlcek, min.46), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Cham, min.72); Chory (Schranz, min.65) y Kusej (Chytil, min.79).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.78); Pedri (Olmo, min.61), De Jong; Bardghji (Rashford, min.61), Fermín López (Bernal, min.78), Raphinha; y Lewandowski.

--GOLES.

1-0. Min.10, Kusej.

1-1. Min.34, Fermín.

1-2. Min.42, Fermín.

2-2. Min.44, Lewandowski (pp).

2-3. Min.63, Olmo.

2-4. Min.71, Lewandowski.

--ÁRBITRO: Chris Kavanagh (ING). Amonestó a De Jong (min.88) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Eden Arena.