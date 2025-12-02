El Barça detecta el problema del colapso de las entradas contra el Alavés

Eric Garcia of FC Barcelona warms up during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Deportivo Alaves at Spotify Camp Nou stadium on November 29, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha identificado y resuelto la incidencia técnica que el pasado sábado 29 de noviembre dejó a 7.500 socios sin poder descargar su entrada para el partido contra el Deportivo Alavés y que provocó colas masivas en los accesos al Spotify Camp Nou, según informó el club en un comunicado.

Tras un "exhaustivo proceso de auditoría de sistemas" realizado durante el fin de semana con las empresas involucradas (SlashMobility, T-Systems y Devoteam), el club ha podido localizar la causa del fallo y aplicar la configuración óptima en los sistemas de gestión de entradas para evitar nuevas saturaciones en momentos de máxima demanda.

El comunicado de la entidad blaugrana vincula la incidencia al incremento progresivo de entradas trasladadas a la plataforma de e-ticket de la App de Socios.

El Barça recuerda que esta circunstancia no se había dado en partidos anteriores -incluidos los disputados contra el Athletic Club o durante la estancia en el Estadi Olímpic Lluís Companys- debido al menor volumen gestionado entonces, y enmarca la migración a la plataforma digital dentro de su estrategia para combatir el fraude y la reventa, priorizando "la seguridad y la protección de los socios y socias".

Como medidas concretas, el club anuncia que mantendrá la monitorización y refuerzo de estos procesos con apoyo de empresas especializadas y que, de forma excepcional, ha puesto en marcha de manera paralela para el partido contra el Atlètic de Madrid la App de Socios con QR y un sistema adicional basado en PDF convencional como contingencia suplementaria.

Asimismo, para el encuentro ante el Eintracht de Frankfurt se reforzarán los controles visuales y nominativos en los accesos para evitar el acceso de entradas adquiridas de forma ilegítima.

El FC Barcelona pidió "la máxima comprensión e implicación de socios, socias, aficionados y aficionadas" durante este proceso de digitalización y convocó a los medios a una rueda de prensa para aclarar los detalles de la auditoría y las medidas adoptadas.