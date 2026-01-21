Barça Femení - Athletic Club - RFEF

Un Barça con diez remonta y sirve el Clásico por la Supercopa

Las catalanas eliminaron en semifinales a un Athletic Club que tuvo sus opciones contra las campeonas

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení superó (3-1) al Athletic Club este miércoles y avanzó a la final de la Supercopa de España en el Estadio de Castalia (Castellón) a pesar de jugar con una menos toda la segunda parte y empezar por debajo, remontada que sirve el Clásico contra el Real Madrid en la final.

El cuadro azulgrana, defensor del título y campeón de las últimas cuatro ediciones, fue de menos a más ante el buen hacer de las vascas. El equipo rojiblanco estuvo cómodo ante un Barça lejos de su mejor versión en el inicio y se adelantó en el minuto 25 con un penalti transformado por Nerea Nevado.

La revisión en el video confirmó el penalti de Mapi León y el Barça se vio obligado a una remontada que logró antes del descanso. Un zapatazo de Ona Batlle desde la frontal, tras un balón al poste de Alexia Putellas, y un remate de Irene Paredes en otra pelota suelta en un saque de esquina, pusieron el 2-1.

Sin necesitar su versión más dominante y productiva, las campeonas truncaron el momento de un Athletic que se había defendido bien y, poco a poco, encontrado la salida en velocidad. Sin embargo, antes del descanso, el VAR dio otro golpe al Barça con la expulsión de Kika Nazareth por un codazo en el salto a Naia Landaluze.

Las catalanas tuvieron que refugiarse más en el segundo tiempo y ceder el balón a un Athletic que no encontró huecos. Pasada la hora de encuentro, las de Javier Lerga dieron un paso al frente en la presión y el Barça castigó a la espalda en una recuperación y salida en velocidad de Batlle, que dio el 3-1 a Ewa Pajor.

Con los cambios, el partido perdió ritmo, para bien de un campeón que tratará el sábado de alargar su dominio nacional ante otra final contra el Real Madrid en la edición de Castalia. Las blancas esperaban rival desde el martes, cuando eliminaron al Atlético de Madrid en la primera semifinal con un contundente 3-1.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 3 - ATHLETIC CLUB, 1 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts (Camara, min.72); Serrajordi (Guijarro, min.58), Nazareth, Putellas; Vicky López (Graham, min.58), Pajor (Paralluelo, min.72) y Pina (Schertenleib, min.82).

ATHLETIC CLUB: Santana; Elexpuru, Landaluze, Torre (Campos, min.78), Nevado; Vilariño (Ortega, min.62), Valero (Baños, min.86), Zubieta, Agote (Aguirregomezcorta, min.86); Gurtubay (Pinedo, min.78) y Azkona.

--GOLES:

0 - 1, min.25, Nevado (penalti).

1 - 1, min.35, Batlle.

2 - 1, min.39, Paredes.

3 - 1, min.68, Pajor.

--ÁRBITRA: Calvo Valentín (C. Madrileño). Expulsó a Nazareth (min.45+6) por roja directa en el Barça.

--ESTADIO: Castalia (Castellón).