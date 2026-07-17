Barça y Espanyol realizan acciones para potenciar la marca Catalunya durante su pretemporada

Publicidad de Catalunya en un campo de fútbol - GENERALITAT

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el RCD Espanyol realizarán acciones para potenciar la marca Catalunya como destino turístico en Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido durante la disputa del Mundial de fútbol y sus respectivas pretemporadas, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este viernes.

En concreto, el Barcelona realizará varias creatividades digitales protagonizadas por los jugadores de la selección española durante el Mundial para aprovechar "la gran repercusión mundial del fútbol y la proyección internacional de los jugadores del Barça" durante la competición.

Por su parte, la Agència Catalana de Turisme y el Espanyol invitarán a agentes de viajes y otros profesionales del sector para que conozcan personalmente el destino Catalunya.