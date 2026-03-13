El Barça estrena este domingo la nueva zona de animación 'Gol 1957' en el Spotify Camp Nou

Players of FC Barcelona lament their elimination from the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona estrenará este domingo, coincidiendo con el partido de LaLiga EA Sports frente al Sevilla (16.15 horas) y en plena jornada electoral una nueva zona de animación en el Spotify Camp Nou, ubicada en la primera gradería del Gol Sud y bautizada como 'Gol 1957', en homenaje al año de inauguración del estadio blaugrana.

Según informó el club este viernes, este nuevo espacio nace del proceso de diálogo mantenido durante "los últimos meses" con representantes de distintos grupos de animación y con colectivos históricos del barcelonismo, con el objetivo de recuperar un "ambiente organizado de apoyo al equipo" en el estadio.

En esta primera fase, alrededor de 800 aficionados darán vida a la nueva zona situada en el Gol Sud, mientras la entidad continúa trabajando en la definición del modelo definitivo de la futura grada de animación del nuevo feudo 'culer', todavía en reconstrucción.

Por otro lado, el club también ha anunciado la habilitación de nuevas localidades en el Gol Nord tras recibir esta semana la aprobación de la licencia correspondiente a la fase 1C de las obras del recinto.

Estas plazas se han destinado íntegramente a socios abonados y a aficionados que solicitaron un pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo en aquel momento, según explicó la entidad.

Dado que el número de solicitudes superaba la disponibilidad de asientos, el club celebró este miércoles un sorteo ante notario para adjudicar las plazas, cuyo resultado ya ha sido comunicado a los socios seleccionados, que podrán formalizar desde ahora la compra de su correspondiente pase para la zona de Gol Nord, en un Spotify Camp Nou que ante el Sevilla acogerá, por primera vez desde que empezaron las obras, a 62.652 espectadores.