El Barça Femení afianza su dominio actual sobre el OL y el fútbol europeo

Las cuatro Champions del Barça Femení - FCB

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ya no necesita derribar gigantes para demostrar que pertenece a la élite europea, pero sigue haciéndolo y su victoria de este sábado frente al OL Lyonnes (4-0) en la final de la Liga de Campeones Femenina en Oslo refuerza la sensación de que el conjunto blaugrana es el gran dominador actual del fútbol europeo, con 4 de las últimas 6 'Champions' conquistadas, aunque el club francés continúe siendo el líder de la competición.

El palmarés sigue hablando francés, sí, por las ocho 'Champions' conquistadas por el OL Lyonnes, que continúan siendo una referencia inalcanzable para cualquier otro club del continente. Pero si el debate se traslada del global al presente, pocas dudas quedan ya. El Barça ha conquistado cuatro de las últimas seis ediciones de la competición y ha convertido lo extraordinario en una rutina difícil de igualar, con seis finales seguidas disputadas, casi sin fallo.

La victoria en Oslo supone además un nuevo golpe de autoridad ante el equipo que durante años marcó el estándar competitivo del fútbol femenino europeo. Las finales perdidas en Budapest en 2019 y Turín en 2022 sirvieron para medir la distancia que separaba a las blaugrana de la cima continental. La revancha llegó en Bilbao en 2024 y, dos años después, el Barça vuelve a imponerse al mismo rival en el escenario más importante posible.

Aquel triunfo en San Mamés abrió un debate sobre un posible cambio de ciclo. El de Oslo lo alimenta todavía más. El Lyon conserva la corona histórica gracias a un legado irrepetible, pero el Barça acumula ya una colección de éxitos que le permite presumir de ser la referencia competitiva de la actualidad. Cuatro títulos continentales, tres consecutivos y una presencia constante en las rondas decisivas avalan esa condición.

La consolidación de este proyecto tampoco se explica únicamente por los trofeos. El club ha mantenido su apuesta estructural por el fútbol femenino y ha logrado seguir creciendo incluso en temporadas complejas. Este curso estuvo marcado por lesiones importantes y por una plantilla más corta, pero también por la irrupción definitiva de varias futbolistas jóvenes formadas en casa, capaces de competir con naturalidad en partidos de máxima exigencia.

Ese relevo generacional es una de las razones que invitan a pensar que este ciclo todavía tiene recorrido. Mientras otros grandes clubes europeos han invertido para intentar alcanzar al Barça, el conjunto blaugrana ha conseguido renovarse sin perder competitividad, manteniendo una identidad reconocible y una exigencia permanente.

Además, este título adquiere un valor añadido por el contexto en el que llega. Un año después de la derrota sufrida en Lisboa ante el Arsenal (1-0), que impidió encadenar cuatro Champions consecutivas, el Barça respondió regresando a la final y derrotando a otro de los gigantes históricos del continente. La caída no frenó el proyecto; simplemente alimentó una nueva reacción.

Resulta imposible saber hasta dónde llegará esta generación. El Lyon parecía inalcanzable cuando comenzó a acumular títulos hace más de una década y terminó construyendo el mejor palmarés de la historia de la competición. El Barça todavía está lejos de esas ocho coronas continentales, a mitad de camino, pero sigue sumando argumentos para liderar el presente y aspirar a marcar una época propia.

Porque el debate ya no gira alrededor de si las blaugrana pertenecen al mismo escalón que el OL Lyonnes. Hace tiempo que demostraron que sí. Lo que Oslo refuerza es otra idea: que, mientras el club francés sigue siendo el gran rey histórico de Europa, el Barça se ha convertido en el gran dominador del presente y con ganas de dominar el futuro inmediato, con jóvenes como Vicky López y Clara Serrajordi tomando el relevo.