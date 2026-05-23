El Barça Femení celebrará este domingo la Champions con la afición en Maria Cristina - FCB

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado que el Barça Femení celebrará este domingo con la afición blaugrana la conquista de la Liga de Campeones Femenina lograda este sábado en Oslo (Noruega) con una fiesta que tendrá lugar en la avenida Maria Cristina de Barcelona, cerca de Plaça d'Espanya, a partir de las 19.00 horas.

Las jugadoras dirigidas por Pere Romeu compartirán el título europeo con el barcelonismo tras una temporada en la que han conquistado todos los títulos posibles, después de imponerse este sábado al OL Lyonnes en la final continental y completar así un nuevo póker de trofeos, sumado este último a la Liga F Moeve, Copa de la Reina y Supercopa.

La jornada festiva arrancará a las 17.00 horas con actividades de animación y contenidos interactivos para los aficionados que se acerquen al recinto. Posteriormente, a partir de las 18.00 horas, el grupo musical Figa Flawas ofrecerá una actuación previa a la llegada de las campeonas de Europa.

Será a las 19.00 horas cuando las futbolistas blaugranas suban al escenario para dirigirse a los aficionados y celebrar junto a ellos el cuarto título continental de la historia del equipo, conseguido en el Ullevaal Stadion de Oslo tras ganar 4-0 al OL Lyonnes francés.

El club prevé que el acto concluya alrededor de las 20.00 horas, poniendo así el broche a una temporada histórica para un Barça Femení que ha vuelto a dominar, con su fútbo genuino, tanto en España como en Europa.