El Barça Femení conquista su segundo póker y alarga su reinado

Decenas de personas durante la celebración de la victoria del FC Barcelona femenino en la final de la UEFA Women's Champions League, a 23 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de su cuarta Champions, todas en los últimos seis años y - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha vuelto a hacer historia este sábado al conquistar en Oslo (Noruega) la cuarta Liga de Campeones Femenina de su historia, un título que, además de permitir la reconquista europea tras la decepción de Lisboa en 2025, completa el segundo póker de la historia de la sección.

Las blaugranas cierran la temporada 2025/26 con los cuatro grandes títulos posibles en sus vitrinas: Supercopa de España, Liga F Moeve, Copa de la Reina y UEFA Women's Champions League. Esta última tras tumbar al OL Lyonnes por 4-0 en el Ullevaal Stadion, con dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo y una gran actuación de la portera Cata Coll.

Lo logrado por el equipo de Pere Romeu tiene un valor especial porque no se trata de una novedad, sino de una confirmación. Dos años después de firmar el primer póker de la historia de la sección en Bilbao, precisamente también ante el OL Lyonnes, el Barça vuelve a completar una temporada perfecta y demuestra que aquel éxito no fue el techo del proyecto sino un paso más en una trayectoria ganadora que sigue creciendo.

La entidad blaugrana ya dominaba el fútbol español desde hacía años, pero este nuevo póker consolida a una generación que ha convertido la excelencia en rutina. El equipo levantó en enero la sexta Supercopa de España de su historia al derrotar al Real Madrid (2-0) en la final disputada en Castellón, con goles de Esmee Brugts y Alexia Putellas, ampliando una hegemonía nacional que continúa sin encontrar respuesta.

La Liga F Moeve tampoco se escapó. Las blaugranas certificaron matemáticamente el campeonato en abril al imponerse al RCD Espanyol (1-4) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, firmando así su séptima Liga consecutiva y la undécima de su palmarés. Un éxito construido pese a las importantes lesiones sufridas durante el curso, entre ellas la de larga duración de Aitana Bonmatí, y sustentado en la aparición de nuevas protagonistas como Clara Serrajordi, la consolidación goleadora de Clàudia Pina o el liderazgo de una Alexia Putellas que volvió a ejercer de capitana dentro y fuera del campo.

El tercer paso hacia la temporada perfecta llegó hace apenas una semana en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, las de Romeu conquistaron su duodécima Copa de la Reina al superar al Atlético de Madrid (3-1) en una final resuelta antes del descanso gracias a los goles de Clàudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo. Aquel triunfo permitió completar un nuevo triplete nacional y dejó al equipo a una sola victoria de repetir el póker histórico de 2024.

Y esa última victoria llegó en Oslo. El Barça volvió a responder en la gran cita continental para sumar su cuarta Champions, tras las conquistadas en 2021, 2023 y 2024, y reforzar una posición privilegiada en el fútbol femenino europeo. El OL Lyonnes continúa siendo el rey del palmarés con ocho títulos, pero las blaugranas siguen acercándose y consolidando una candidatura cada vez más firme a dominar esta época.

El mérito adquiere todavía más dimensión por el contexto. La temporada arrancó con Pere Romeu afrontando su segundo curso como primer entrenador tras recoger el testigo de Jonatan Giráldez, al que ha ganado este sábado en Oslo. Además, el equipo tuvo que reinventarse durante meses sin algunas de sus piezas más determinantes y convivir con la exigencia permanente que acompaña a quien está obligado a ganar siempre.

Lejos de resentirse, el Barça volvió a responder. Lo hizo mezclando la experiencia de referentes como Alexia Putellas, Patri Guijarro, Irene Paredes, Mapi León o Cata Coll con la aportación de nuevas generaciones formadas en La Masia y con el impacto de futbolistas como Ewa Pajor, Clàudia Pina, Salma Paralluelo o Caroline Graham Hansen. Una combinación que ha permitido mantener intacta la ambición de un vestuario que sigue sin cansarse de ganar.

Dos años después del primer póker logrado en Bilbao, el Barça Femení vuelve a completar la colección completa. Y lo hace enviando un mensaje claro al resto de Europa: el equipo que conquistó el continente ya no es una revelación ni un proyecto. Es una realidad consolidada y una potencia que sigue ampliando su legado.