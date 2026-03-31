El Barça Femení llega ilusionado al Spotify Camp Nou y se conjura para volver a ganar al Real Madrid

Alexia Putellas of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on March 25, 2026, in V - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Las jugadoras del Barça Femení han mostrado su ilusión por volver a jugar en el Spotify Camp Nou, por primera vez en el remodelado feudo 'culer', y han advertido de que afrontan la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid con la máxima exigencia, pese al 2-6 de la ida, con el objetivo claro de volver a ganar y sellar el pase a semifinales con una buena actuación.

La delantera Claudia Pina subrayó, en el Media Day organizado el lunes por el club, que el equipo vive con entusiasmo este regreso al feudo blaugrana. "Siempre es especial poder jugar en el Spotify Camp Nou. Creo que todas tenemos muchas ganas y mucha ilusión de volver a jugar allí. Cuanta más gente pueda venir y las gradas estén llenas, para nosotras es mucho mejor", reconoció.

"Al final es un escenario perfecto: unos cuartos de final de Champions contra el Madrid en el Camp Nou, y lo afrontamos así, con ganas de disfrutar de todo lo que podamos vivir, del estadio, de la gente y del ambiente", aseguró la delantera catalana, que ya pudo jugar en el antiguo feudo pero se estrenará, como todas sus compañeras, en el nuevo estadio, todavía por terminar pero que abrirá sus puertas con más de 62.000 localidades, rozando ya las 50.000 entradas vendidas para el jueves.

En esa misma línea, Pina dejó claro que el equipo no se conforma con la ventaja lograda en la ida. "Nuestro objetivo siempre es ganar. Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para que así sea, porque no nos gusta perder ni en los entrenamientos. Queremos hacer un buen partido colectivo, que es lo que nos acerca a la victoria. Sabemos que es un partido de mucha exigencia, aunque tengamos el resultado a favor, y llegamos con ganas de volver a ganar, no de mantener el resultado", afirmó.

También puso el foco en la dificultad de medirse de nuevo al Real Madrid en tan pocos días, tras ganar también en la Liga F Moeve por 0-3. "Son tres partidos seguidos de mucha exigencia. Creo que con la plantilla que tenemos hemos podido rotar y llegar con garantías. Es un Clásico y eso siempre exige el máximo, así que esperamos hacer un buen partido el jueves", añadió.

Por su parte, la joven centrocampista Clara Serrajordi reconoció que disputar este encuentro en el Spotify Camp Nou supone cumplir un sueño personal. "Para mí será un partido muy especial. He ido muchas veces al Camp Nou de pequeña y poder estar ahora en el campo es un sueño. Cuando pienso en salir, en el calentamiento, en ver a toda la afición animando en el mejor estadio del mundo, se me pone la piel de gallina. Intento no pensarlo mucho para no ponerme nerviosa, pero es algo muy especial", confesó sobre su debut en el Spotify Camp Nou.

La canterana explicó también cómo afronta el duelo ante el conjunto blanco. "Las oportunidades que me den las intentaré aprovechar al máximo. Estoy muy agradecida por estos partidos y quiero hacerlo lo mejor posible. Sabemos que es el Madrid y que van a intentar darlo todo, así que tendremos que estar concentradas y hacer nuestro juego para sacar el partido adelante", señaló.

Por su parte, la delantera noruega Caroline Graham Hansen incidió en el plus que supone jugar en el Spotify Camp Nou y en la necesidad de no relajarse. "Tengo muy buenos recuerdos de este estadio y jugar aquí nos da un plus de motivación, de esfuerzo, de querer estar a nuestro mejor nivel con toda la afición apoyando. Tenemos muchas ganas de empezar el partido", indicó.

Además, advirtió del planteamiento que espera del Real Madrid. "Tenemos que afrontarlo como un partido nuevo, empezar de cero. Si no lo hacemos así, no vamos a jugar bien. Ellas van a darlo todo, van a intentar acelerar el partido, presionarnos y buscar contraataques rápidos. Será un partido de muchos duelos y tenemos que estar muy concentradas, con mucho foco en lo que tenemos que hacer para que salga bien", manifestó.

En la misma línea, la veterana defensa Irene Paredes apeló a la concentración y al nivel competitivo del equipo. "Hay mucha ilusión, sobre todo en la gente que no ha jugado nunca en el Camp Nou, pero sabemos que tenemos que preparar bien el partido y hacerlo bien. Al final, cuando saltas al campo, es jugar a fútbol, pero queremos que la gente disfrute y que el resultado sea positivo", explicó.

Sobre el rival, la central internacional española fue clara. "El Madrid seguro que habrá analizado los partidos y querrá cambiar cosas para competir mejor. Nosotras tenemos que corregir errores y adaptarnos a lo que propongan, pero sobre todo hacer nuestro juego, que es lo que mejor hacemos. Son partidos muy especiales que te exigen estar al máximo de concentración y rendimiento", afirmó.

Por último, la portera Cata Coll destacó la motivación del equipo pese a la ventaja de la ida. "Es un partido muy especial, con mucha emoción y muchas ganas de jugar en el Camp Nou con nuestra gente. No necesitamos agarrarnos a nada para motivarnos, porque la motivación la llevamos dentro. Es contra el Real Madrid, quieres ganarlo y no quieres perder. Además, con nuestra afición, no podemos bajar el nivel", aseguró.

"Mi objetivo es ayudar al equipo, hacer un buen partido y, si puede ser, mantener la portería a cero. Queremos ganar otra vez y ofrecer una buena imagen en un escenario como el Camp Nou", concluyó la mallorquina.

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