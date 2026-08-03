El Barça Femení realizará un 'stage' de pretemporada en Andorra la Vella del 6 al 10 de agosto

Entrenamiento del Barça Femení en julio de 2026 - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este lunes que el Barça Femení llevará a cabo un 'stage' de pretemporada en Andorra la Vella entre los próximos 6 y 10 de agosto, una concentración con la que el equipo blaugrana seguirá preparando la nueva temporada 2026/27.

La plantilla, dirigida de nuevo por el entrenador Pere Romeu, trabajará durante cinco días en el Estadi Comunal Joan Samarra, donde el cuerpo técnico profundizará en la preparación física, táctica y colectiva antes del inicio de la temporada oficial, con el objetivo de reforzar también la cohesión del grupo.

Será la primera vez que el primer equipo femenino realice una concentración de pretemporada en el Principat, una fórmula de trabajo que el club recordó que ha formado parte históricamente de la preparación del primer equipo masculino y que ahora incorpora también el conjunto femenino.

El club explicó que este 'stage' forma parte de la planificación de la pretemporada, que concluirá con varios compromisos amistosos antes del arranque de la competición oficial.