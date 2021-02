El Barça firma una alianza con la cosmética Shiseido Men hasta 2022

Sergi Roberto: "Estoy emocionado por ser embajador de la alianza"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y Shiseido Men, que forma parte de la compañía japonesa de cosmética Shiseido Company, han firmado una alianza hasta diciembre de 2022 por la que la empresa se convierte en partner oficial del club para llevar a cabo acciones conjuntas en Japón, China, Italia y España.

"El FC Barcelona y Shiseido Men, que forma parte de Shiseido Company, Ltd, han firmado un nuevo acuerdo de patrocinio de dos años con el que la prestigiosa firma cosmética japonesa se convierte en 'Official men's skincare and makeup partner' del club azulgrana hasta diciembre de 2022", anunció el club.

Esta nueva alianza, lograda por la oficina del club en Hong Kong --de donde salieron acuerdos con Rakuten o Konami--, contará con Sergi Roberto como embajador, pues Shiseido considera que "personifica los valores y la imagen del hombre Shiseido", entre otras cosas, por su "versatilidad".

"Estoy muy emocionado por haber sido elegido embajador de la alianza entre Shiseido Men y el FC Barcelona. Siempre trato de hacer lo mejor en el terreno de juego. Mi vida se enriquece mucho con las personas que me rodean cada día, mi familia, amigos y compañeros de equipo. Creo que esta colaboración encaja muy bien con mis hábitos", manifestó Sergi Roberto.

Como parte del acuerdo, Barça y Shiseido Men trabajarán en la coproducción de contenidos centrados en el estilo de vida de los jugadores del primer equipo, con el foco en la creación de formatos y contenidos digitales que tendrán difusión a través de los canales sociales del club, y en material promocional y diferentes campañas de marketing de la marca, entre otros.

El chief brand officer de Shiseido, Ryota Yukisada, asegura que su empresa marcará una "nueva etapa con la renovación total" de su línea de tratamiento y maquillaje masculinos de alta calidad y rendimiento, y esta alianza con el Barça y Sergi Roberto "fortalecerá el valor y la sinergia" entre sus productos y consumidores.