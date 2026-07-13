El Barça de Flick arranca la pretemporada con las primeras pruebas médicas

El jugador del Barça Fermín López en la revisión médica de la pretemporada 2026/27 - FCB

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-27 con la primera jornada de pruebas médicas y físicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde 25 futbolistas pasaron los habituales controles antes del inicio de los entrenamientos bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick.

Flick, que afronta su tercera temporada al frente del equipo, todavía no pudo contar con los internacionales que han jugado o que siguen disputando el Mundial 2026 ni con los nuevos fichajes, por lo que la actividad comenzó con una convocatoria formada por diez jugadores del primer equipo y quince futbolistas del fútbol base.

Entre los integrantes de la primera plantilla estuvieron Marc-André ter Stegen --pendiente de hallar una nueva salida--, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji, mientras que también participaron varios jóvenes habituales en la dinámica del primer equipo, entre ellos Toni Fernández, Ibrahim Diarra o Hamza Abdelkarim.

Los jugadores se sometieron a diferentes análisis y controles médicos, entre ellos pruebas de composición corporal, podología, salud bucodental y exploraciones cardiológicas, con el objetivo de comprobar su estado físico antes del regreso al trabajo sobre el césped.

La plantilla iniciará este martes, a partir de las 9.30 horas, el primer entrenamiento de la pretemporada, una preparación en la que Flick espera construir la base para volver a pelear por los títulos tras los éxitos de sus dos campañas anteriores.