El Barça de Flick y Lamine quiere consolidarse en la Liga

El FC Barcelona arranca la temporada 2025-26 con el reto de revalidar su dominio en el fútbol español, tras firmar un histórico triplete nacional la pasada campaña --Liga, Copa del Rey y Supercopa--, con un asentado Hansi Flick en su segunda temporada en el banquillo y con un bloque parecido, con la baja inesperada del central Iñigo Martínez pero la llegada de tres refuerzos importantes si el club es capaz de hallar una nueva fórmula para inscribirles.

Nunca es fácil defender el trono de una liga tan competitiva como la española, pero el Barça arranca LaLiga EA Sports 2025/26 con la moral alta, con un equipo que cada vez está más unido fuera y dentro del vestuario, con diamantes más que pulidos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí y otros por pulir, como Dro o Bardghji, y con el gran refuerzo de un Joan Garcia que, sin quererlo, desató el culebrón del verano en Can Barça.

Salvo una contratación de última hora que no está prevista, el Barça que se ha visto en la gira asiática y en el Trofeu Joan Gamper, con 20 goles anotados en cuatro partidos y apenas cuatro en contra, será el que arranque la defensa del título liguero. Faltarán piezas, porque Robert Lewandowski, el 'pichichi' del año pasado pese a su veteranía --parece no envejecer en cuanto a prestaciones--, está lesionado y Dani Olmo, el protagonista del culebrón de 2024 está entre algodones y es duda. Y falta, claro, el capitán.

Marc-André ter Stegen jugó un pulso con el club en una guerra pública de comunicados por su lesión y operación de espalda. Al final, parece haber paz, muy festejada en la previa del Gamper por ambas partes, y el portero firmará su baja de larga duración para facilitar la inscripción de Joan Garcia, que llega al equipo para consolidarse, tras su gran temporada anterior en el rival RCD Espanyol, como titular.

Con las aguas calmadas, Hansi Flick afronta su segunda campaña con la intención de seguir ganando, de seguir haciendo disfrutar a una afición 'culer' que le adora y, eso sí, con la necesidad de encontrar algo distinto para hacer evolucionar el juego de su equipo. Mimbres tiene, los jóvenes valores siguen siendo niños pero ya tienen experiencia al más alto nivel y de este Barça no se espera menos que revalidar el título.

Para ello, han llegado refuerzos. No inscritos, todavía, pero el club trabaja en esta última intensa semana para lograr el 1:1 de LaLiga y, con 'fair play' financiero, inscribir a los nuevos y a los renovados. La principal novedad en el mercado blaugrana ha sido Marcus Rashford, que llega cedido procedente del Manchester United.

El internacional inglés, tras una cesión previa a finales de la pasada campaña al Aston Villa de Unai Emery, es uno de los objetivos de recuperación para un Flick que, salvo con un Ansu Fati cedido al AS Mónaco, parece especialista en sacar y recuperar la mejor versión de sus jugadores.

Rashford quiere revitalizarse tras una campaña irregular en la Premier, y ofrecer al Barça una alternativa potente y versátil en el frente ofensivo. Su velocidad y desequilibrio por banda izquierda pueden ser un complemento ideal a Raphinha y a Lamine Yamal, llamado a consolidarse como el gran referente del equipo.

A sus 18 años recién cumplidos, sin duda Lamine Yamal, que ya llevará el '10' a su espalda, es la gran esperanza blaugrana. Es la alegría, es las ganas de ir a ver un partido en directo, es la incertidumbre de saber que algo bueno saldrá de sus botas pese a no saber qué. Es el gol, la asistencia, y la magia compartida con Pedri, con quien debe asociarse más para llevar al Barça a un escalón superior.

Y junto a Rashford también ha llegado el joven sueco Roony Bardghji, procedente del FC Copenhague. Aunque tendrá ficha del filial, el atacante será habitual en la dinámica del primer equipo y ha dejado buenas sensaciones durante la gira asiática en Japón y Corea del Sur, en la que también han brillado varios canteranos como Dro Fernández, los primos Toni y Guille Fernández y el lateral zurdo Jofre Torrents.

En la portería, el club ha cerrado el fichaje de Joan Garcia, tras abonar al RCD Espanyol la cláusula de rescisión (25 millones de euros más IVA). El meta catalán competirá por el puesto con Wojciech Szczesny, que renovó tras llegar de urgencia la temporada pasada, y con Marc-André ter Stegen, aún convaleciente de su nueva operación de espalda. Porque Iñaki Peña, el único inscrito de momento, parece que tiene la puerta de salida más que abierta pese a que en Mallorca podría estar de suplente o de titular si Garcia no puede ser inscrito a tiempo.

Una de las sorpresas del verano ha sido Gerard Martín, lateral zurdo del filial, que ha pasado a tener ficha del primer equipo (a falta de su inscripción) y ha sido probado por Flick como central zurdo en varios amistosos, apuntando a ser una de las soluciones internas para cubrir la marcha de Iñigo Martínez, quien ha puesto rumbo de forma inesperada a Arabia Saudí tras completar una notable temporada. Pero su salida libera masa salarial clave (unos 15 millones) para poder inscribir nuevas incorporaciones y renovaciones pendientes.

En el capítulo de salidas, además del veterano central vasco, han abandonado el equipo Pau Víctor, Álex Valle, Pablo Torre, Clément Lenglet y Ansu Fati, que inicia una nueva etapa cedido en el AS Monaco, buscando continuidad tras varias campañas sin asentarse.

Flick ha aprovechado la pretemporada para seguir afinando el modelo de juego que ya dio frutos el curso pasado: presión alta, transiciones verticales y una circulación más directa, sin renunciar a la posesión. El técnico alemán ha reforzado la cohesión táctica del grupo y ha dado continuidad a los jóvenes valores que protagonizaron la explosión de la pasada campaña, como Pau Cubarsí, Fermín López, Héctor Fort y el propio Lamine Yamal, quien a sus 18 años es ya uno de los líderes del vestuario.

En ataque, el entendimiento entre Flick y Robert Lewandowski sigue siendo una de las claves del éxito del equipo. El polaco, que volvió a superar la veintena de goles, ha renovado energías tras descansar en verano y encara esta campaña con la confianza de quien se sabe importante. Por detrás, Pedri y un recuperado Frenkie de Jong darán equilibrio y creatividad, mientras que Gavi está demostrando, pese a no parecer titular indiscutible, que es el jugador llamado a ser lo que él quiera. Y Flick confía a ciegas en él.

Con un grupo consolidado, el Barça vuelve a partir entre los grandes favoritos al título. El reto, ahora, es sostener la regularidad en un campeonato donde el Real Madrid y el Atlético de Madrid también se han reforzado, y dar un paso más en Europa, donde el conjunto azulgrana quiere recuperar su sitio entre los verdaderos aspirantes al trono continental. De momento, LaLiga arranca deseando ver qué versión dará su vigente campeón.