El Barça-Getafe de Liga se jugará en el Estadi Johan Cruyff

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estreno del nuevo Spotify Camp Nou deberá esperar porque el FC Barcelona ha informado este martes que el duelo de LaLiga EA Sports contra el Getafe CF, correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero, se disputará en el Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mismo escenario que el del 6-0 contra el Valencia.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadi Johan Cruyff", manifestó el club en un comunicado.

En el mismo, la entidad blaugrana asegura que sigue "trabajando intensamente" para obtener los permisos administrativos necesarios, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, para la apertura del Spotify Camp Nou "en próximas fechas".

Además, agradecen a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su "comprensión y apoyo" en un proceso "tan complejo e ilusionante" como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

Como ante el Valencia CF, las entradas para el partido contra el Getafe estarán disponibles para los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, pero tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al pasado partido de la jornada 4 de LaLiga.

De este modo, quienes no resultaron agraciados en el sorteo de entradas y no pudieron comprar en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas para adquirir las entradas para este partido.