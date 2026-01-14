El Barça golea al Atlético y da el golpe a su séptima Liga F seguida

Claudia Pina Medina of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Johan Cruyff Stadium on January 14, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona goleó (5-0) al Atlético de Madrid este miércoles en la adelantada jornada 17 de la Liga F Moeve para aprovechar la derrota el día antes del Real Madrid y afianzar su liderato.

El cuadro azulgrana cuajó un monólogo ante su rival rojiblanco en el estadio Johan Cruyff, partido adelantado por la Supercopa de España que se disputará la próxima semana en Castellón. El Atleti, en crisis de resultados con dos derrotas y tres empates en sus últimos cinco partidos de Liga, no fue rival.

Alexia Putellas y Claudia Pina encarrilaron el encuentro en apenas diez minutos y, en el segundo tiempo, Esmee Brugts, de nuevo Pina y el regreso de Salma Paralluelo redondearon la actuación local. El Barça sumó 45 puntos en lo alto de la tabla por los 35 de un Real Madrid que el martes perdió con el Athletic Club, mientras el Atlético se queda en 27 para complicarse la zona Champions.

Las de Pere Romeu saltaron con ambición y apretando arriba la aciaga salida de balón que costó más de un gol a las visitantes. A los cuatro minutos, en una recuperación arriba, Alexia Putellas mandó a la red el 1-0 en la primera ocasión del partido.

Poco después, Pina disparó desde la frontal y, con algo de fortuna en un rebote, marcó el segundo. Las de Víctor Martín apretaron los dientes para aferrarse al partido al descanso, aunque a base de defender y sufrir ante un Barça que perdonó antes de irse a los vestuarios con dos buenas ocasiones de Ewa Pajor.

El guion de partido siguió muy cómodo para las locales, todo lo contrario para un Atlético incapaz de llegar a la meta rival pese a cierta mejora con la entrada de Luany. A la hora de encuentro, Brugts aprovechó un regalo de la defensa madrileña para hacer el tercero y, tras los cambios de Romeu con la misma intensidad sobre el césped, Pina firmó el 4-0.

Salma Paralluelo, la última en entrar en su regreso tras lesión, redondeó la fiesta (5-0) tras una gran jugada de su equipo. El cuadro azulgrana dio el golpe a la que sería su séptima Liga seguida, a pesar de que a la Liga F Moeve 2025-2026 le quedan 13 partidos por jugarse pero teniendo en cuenta que el Barça solo ha perdido cinco partidos de Liga en los últimos cinco años.