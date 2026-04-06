El Barça golea al Badalona y da un paso más hacia el título de la Liga F

Archivo - Salma Celeste Paralluelo Ayingono of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Johan Cruyff Stadium on January 14, 2026 in Sant Joan Despi, Barcel - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha goleado este lunes al Badalona Women (6-0) en el derbi catalán que ha cerrado la jornada 25 de la Liga F Moeve, un encuentro con goles de Salma Paralluelo, Marta Torrejón, Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Mapi León y Martine Fenger que deja al conjunto azulgrana a una sola victoria de alzarse con el título liguero.

Las de Pere Romeu, que solo han caído en uno de los 25 duelos disputados hasta ahora en la competición doméstica, abrieron la lata en el Johan Cruyff desde el punto de penalti a los 18 minutos gracias a Salma Paralluelo, un 1-0 con el que encararon el túnel de vestuarios, todo en un partido con numerosas rotaciones pensando en el próximo duelo de 'Champions' ante el Bayern de Múnich.

Con Sydney, Carla Julià, Salma o Kika Nazareth en el once inicial, el cuadro 'culer' se desató tras el descanso. Marta Torrejón, en el minuto 50, y Sydney Schertenleib, en el 52, incrementaron la cuenta en tres minutos frenéticos, y ya en el Esmee Brugts hizo el cuarto en el 60 con una genial vaselina.

A la fiesta se unió Mapi León con un impresionante gol olímpico en el 73, y Fenger cerró la goleada con su primer tanto como barcelonista. De esta manera, el Barça podría coronarse campeón la próxima jornada en otro derbi, esta esta vez en el campo del RCD Espanyol.