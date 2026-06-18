El Barça golpea primero en la final contra el Valencia Basket

Valencia Basket - Barça, final Liga Endesa - ACB PHOTO

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Barça derrotó (112-113) al Valencia Basket este jueves en el primera partido del 'playoff' final por el título de la Liga Endesa celebrado en el Roig Arena, un histórico intercambio donde los catalanes forzaron la prórroga gracias a Will Clyburn para terminar robando el factor cancha con el 0-1.

El equipo de Xavi Pascual, quien no seguirá al frente del club blaugrana la próxima campaña, siguió su impoluta línea en los cruces por el título frenando al equipo 'taronja' en su casa. El Barça dio la vuelta a un mal inicio y remontó 14 puntos abajo. En el último cuarto, el Valencia Basket tuvo el partido en su mano con un 99-95 a 27 segundos del final pero el cuadro culé obró la gesta.