Un Barça gris no pasa del empate en Vallecas

Joan García brilló para que los culés mantuviesen el 1-1 contra el Rayo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha empatado (1-1) este domingo en su visita al Rayo Vallecano durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports, con un penalti provocado y transformado por Lamine Yamal en favor de los culés y un gol posterior de Fran Pérez para prolongar las recientes alegrías de los franjirrojos.

En el Estadio de Vallecas, aún con resaca entre la afición local por la reciente clasificación para la fase de liga en la Conference League, empezaron mejor plantados los visitantes. Sin embargo, Andrei Ratiu tuvo en el 12' un remate peligrosísimo a bocajarro tras haber centrado Álvaro García, pero que el guardameta rival Joan García taponó milagrosamente.

La respuesta culé fue un disparo de Dani Olmo a la media hora y que detuvo el portero local sin incordios, si bien el 38' Pep Chavarría hizo penalti trastabillando a Yamal en un balón dividido. Pese a la protesta de la parroquia rayista, el árbitro Busquets Ferrer constató esa pena máxima a instancias del VAR y el mismo Yamal la transformó con temple.

Justo antes del descanso, pudo ampliar el Barça su ventaja después de un centro-chut de Jules Koundé que repelió el arquero Augusto Batalla y quedó la pelota cerca del punto de penalti, pero Olmo mandó a las nubes su volea cuando tenía todo a favor para marcar. Al volver de vestuarios, el propio Olmo envió fuera otro tiro, en este caso la corona del área.

El pase para el dorsal 20 de los blaugranas se lo dio Ferran Torres tras combinar con un Alejandro Balde que había firmado una galopada por el costado izquierdo. Al conjunto catalán le faltaba chispa y muy cerca estuvo el Rayo de sacar tajada de esa situación, filtrando pases a la espalda de la defensa y creando amenaza a un Joan García brillante.

Se mascaban cambios en el marcador, habiéndose anulado un gol rayista por fuera de juego claro de Jorge de Frutos, y Fran Pérez lo plasmó con el 1-1 en el 67' rematando a un palmo del suelo córner botado por Isi Palazón; desmarcado al segundo palo, el recién entrado al campo conectó con su pie derecho un balón que dio en el larguero y entró en el arco.

Con inercia a favor, los pupilos de Iñigo Pérez disfrutaron de una enorme ocasión en botas de De Frutos, habiéndole cogido la espalda a la zaga del Barça; pero Joan García estaba de dulce y evitó el 2-1, igual que minutos más tarde también lo evitó en un derechazo de Fran Pérez. Sí que llegó luego en un tiro de Sergio Camello, pero anulado por órsay.

Aparte de un cabezazo sin tino de Eric García, el equipo dirigido por Hansi Flick escaseó de fluidez y ni las entradas al campo de Marcus Rashford y Robert Lewandowski variaron ese escenario, donde el mejor de su equipo había sido el guardameta. La actuación de Joan García salvó un punto a un Barça que ahora tiene siete; el Rayo se quedó con cuatro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO, 1 - FC BARCELONA, 1 (0-1 al descanso).

--ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentín, min,76), Chavarría; Unai López (Fran Pérez, min.59), Ciss; De Frutos (Camello, min.76), Álvaro García (Gumbau, min.90+2), Pedro Díaz; e Isi Palazón (Espino, min.90+2).

FC BARCELONA: J.García; Koundé, E.García, Christensen, Balde (Gerard Martín, min.78); De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo (Fermín López, min.62), Raphinha (Rashford, min.62); y Ferran Torres (Lewandowski, min.78).

--GOLES:

0-1, min.40: Lamine Yamal (p).

1-1, min.67: Fran Pérez.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Batalla (min.38), Unai López (min.45) y Chavarría (min.90+4) por parte del Rayo Vallecano, y a Koundé (min.56) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Vallecas, 14.438 espectadores.