El Barça se hace fuerte en el liderato Los culés vencen al Leganés sin alharacas y vuelven a meter presión al Real Madrid

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona consolidó el liderato en la Liga Santander tras derrotar a un Leganés voluntarioso (2-0) en el primer partido disputado en el Camp Nou tras el parón por el coronavirus, un triunfo que permite al equipo de Quique Setién meter presión al Real Madrid, que recibirá este jueves al Valencia en la trigésima jornada de competición.

El Barça ha vuelto a enviar la pelota al tejado de su eterno rival. Otra victoria a la buchaca, dos de dos, y la de este martes sin necesidad de alharacas en un partido que no pasará a la historia, y que resolvió un chispazo del joven Fati y otra acción del de siempre. Un eslalon de Messi terminó en penalti y él mismo transformó el 2-0 para echar el telón al envite.

El Leganés sorprendió, ofreció mucho más de lo que decía su pasado más reciente, y desaprovechó dos claras ocasiones en los primeros 15 minutos. Ambas, en botas de Miguel Ángel Guerrero, que perdonó a Ter Stegen cuando el Barça todavía estaba cogiendo el pulso al partido. El delantero toledano se encontró con Lenglet y con el palo. El 'Vasco' Aguirre se lamentaba en el banquillo consciente de la importancia del fallo.

El equipo blaugrana no encontró su primer disparo hasta la media hora con un testarazo de Griezmann. La poblada defensa pepinera incomodaba con rigor el ataque de los locales y apenas se anunciaba peligro para la meta de Cuéllar antes del descanso. Sin embargo, pese al buen hacer del Lega en el acto inicial, el esfuerzo pasó factura a tres minutos del 45'.

Ansu Fati sacó un gatillazo al borde del área y ajustó el esférico al fondo del palo más largo. El gol desquitó a los culés y supuso un mazazo para un Lega que no lo merecía. Pero no hubo forma. La mejor evidencia de su falta de gol fue que -durante toda la segunda mitad- no hubo un solo jugador sobre el campo que hubiera marcado previamente esta temporada.

A falta de Óscar Rodríguez, la gran referencia de los blanquiazules -que jugaron este martes con una camiseta homenaje a los héroes sanitarios- el marfileño Assalé dio otro aire con alguna acción aislada, pero fue el Barça quien volvió a salir ganador en el intercambio de golpes. Griezmann avisó con un gol que fue anulado por un milimétrico fuera de juego y Messi resolvió minutos después.

MESSI SUMA Y SIGUE EN EL PICHICHI

El argentino dribló a Rubén Pérez, también a Bustinza y pisó el área hasta impactar con su compatriota Jonathan Silva. El árbitro no lo dudó y señaló penalti pese a las protestas de los madrileños. Messi acertó desde los 11 metros, logró su gol número 21 en esta Liga y cerró un partido que no tuvo mucha más historia.

Carrillo rozó el palo en un intento agónico del Lega para no marcharse de vacío, pero los pepineros acabaron sin premio y como colistas de la categoría tras el empate del Espanyol en Getafe. El Barça continúa fiable en lo más alto, sobre todo en el Camp Nou -ha ganado todo menos el empate contra el Real Madrid- y manda un mensaje de seriedad a los merengues. FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - CD LEGANÉS, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min.53), Piqué (Umtiti, min.73), Lenglet, Junior; Busquets (Vidal, min.63), Arthur (Riqui Puig, min.73), Rakitic; Messi, Griezmann y Ansu Fati (Luis Suárez, min.53).

CD LEGANÉS: Cuéllar; Ruibal, Bustinza, Tarín, Omeruo, Jonathan Silva (Kevin Rodrigues, min.70); Rubén Pérez, Recio (Bryan Gil, min.85), Roque Mesa (Assalé, min.46), Eraso (Amadou, min.63); y Guerrero (Carrillo, min.70).

--GOLES:

1 - 0, min.41, Ansu Fati.

2 - 0, min.69, Messi, de penalti.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Bustinza (min.36) y Rubén Pérez (min.66) en el Leganés; y a Umtiti (min.83), Puig (min.84), Lenglet (min.84), Junior (min.89) y Rakitic (min.90) en el Barça. Expulsó al técnico del Leganés, Javier Aguirre, en el minuto 95.

--ESTADIO: Camp Nou.