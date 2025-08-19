El Barça homenajea al sextete con la tercera equipación para la temporada 25-26

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha revelado este martes la tercera equipación para la presente temporada, una camiseta de color "mango brillante" que quiere homenajear el sextete logrado en el año 2009, que se cerró con la consecución del Mundial de Clubes, en el que el conjunto blaugrana vistió una camiseta naranja en la final, que es la en la que se inspira esta nueva equipación del equipo 'culer'.

"La tercera equipación de la temporada 2025/26 del FC Barcelona respira victoria. El color mango brillante es el protagonista de una camiseta que está inspirada en la equipación naranja que el primer equipo vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009. Un triunfo que supuso la culminación del histórico sextete y la sublimación de un estilo de juego que ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol", ha explicado el club blaugrana en un comunicado.

El conjunto blaugrana se convirtió en 2009 en el primer equipo en la historia en lograr el sextete, y lo consiguió tras vencer al Club Estudiantes de La Plata de Argentina (1-2) en la prórroga después de que Pedro la hubiese forzado en el minuto 89. Un partido clave en la historia del club 'culer', que aquella noche visitó una camiseta naranja, en la que se inspira esta tercera equipación.

La camiseta, que ya está disponible en las tiendas del club, rescata la esencia de la gama de productos deportivos Total90 que la marca Nike popularizó a principios de los 2000 y que se caracterizaban por sus diseños rompedores.

El color mango brillante predomina en la equipación, que cuenta con varios detalles en azul marino en forma de franjas en el cuello y en la espalda y de filetes que dibujan una forma geométrica en la parte frontal, con el logotipo de Spotify en el centro.

Para acompañar la difusión de esta nueva camiseta, el club ha lanzado la campaña 'Definimos el mañana' -que se inició con la salida de la primera equipación-, un nuevo contenido audiovisual que se centra en las victorias. Una pieza que pone el foco en las celebraciones y en la afición, recordando el pasado pero con la mirada puesta en el futuro.