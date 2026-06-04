El Barça impulsa un plan de salud mental para cuidar a sus deportistas - FCB

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y la Fundació FC Barcelona han presentado este jueves un plan integral de salud mental dirigido a sus deportistas, una iniciativa pionera en el deporte de élite europeo que pretende prevenir, detectar y acompañar situaciones relacionadas con el bienestar emocional y psicológico de jugadores y jugadoras de todas las categorías.

El proyecto, desarrollado conjuntamente por la Fundació Barça, los servicios médicos y el área de compliance y legal del club, cuenta con la colaboración del Hospital Universitari Vall d'Hebron y de Espirales Consultoría de Infancia. En una primera fase estará orientado a los más de 700 menores que forman parte del fútbol y deporte base blaugrana, con la intención de extenderlo posteriormente a los equipos profesionales.

Durante la presentación, celebrada en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, el vicepresidente del club, Rafael Yuste, aseguró que la entidad quiere situarse a la vanguardia en el cuidado integral de sus deportistas y contribuir a romper los prejuicios que todavía rodean a los problemas de salud mental en el ámbito deportivo.

El plan contempla medidas de prevención, detección temprana y acompañamiento, además de formación específica para entrenadores, personal médico y profesionales del club, con el objetivo de facilitar la identificación de posibles situaciones de riesgo y activar mecanismos de apoyo especializados cuando sea necesario.

Por su parte, el jefe de los servicios médicos del FC Barcelona, Xavier Corbella, y la directora general de la Fundació Barça, Marta Segú, destacaron la necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva global, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden influir tanto en el bienestar como en el rendimiento de los deportistas.

La iniciativa también incluye una vertiente científica y de investigación junto a Vall d'Hebron para identificar los trastornos más frecuentes en el deporte de alto nivel, desarrollar herramientas de detección precoz y mejorar las estrategias de prevención y atención. El club considera que la exigencia competitiva y el acompañamiento emocional son compatibles y que el bienestar mental constituye una pieza fundamental para que los deportistas alcancen su máximo potencial.

Con este programa, el FC Barcelona reafirma su compromiso con la protección y el desarrollo personal de sus jugadores y jugadoras, al tiempo que aspira a convertirse en una referencia internacional en la promoción de la salud mental dentro y fuera del ámbito deportivo.