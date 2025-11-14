El Barça incorpora a Zero-Knowledge Proof como nuevo partner tecnológico hasta 2028

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves un acuerdo con Zero-Knowledge Proof (ZKP), una tecnología blockchain centrada en la privacidad y basada en inteligencia artificial descentralizada, que se convierte hasta 2028 en el Partner Oficial del Protocolo Criptográfico del club.

El acuerdo contempla el uso por parte de ZKP de activos publicitarios digitales en los distintos canales de comunicación del FC Barcelona, así como la posibilidad de ofrecer experiencias exclusivas a los aficionados azulgranas en el marco de esta alianza tecnológica.

La compañía busca que la identidad digital de la afición y los datos vinculados al deporte se gestionen mediante procesos matemáticos verificables y de plena confianza criptográfica.

Según el club, la labor de ZKP se orienta a establecer un nuevo estándar global en el tratamiento de datos y en el desarrollo de IA aplicada al deporte, con experiencias digitales personalizadas y la privacidad como eje central. El modelo prevé que los sistemas de inteligencia artificial analicen información de deportistas de forma segura y sin exposición indebida, además de incorporar transparencia y responsabilidad en todas sus herramientas.

El Barça destaca que este patrocinio, vinculado a un ámbito tecnológico de vanguardia, refuerza su liderazgo comercial y su posición como una de las marcas deportivas que mayor interés despierta entre compañías internacionales de sectores muy diversos.