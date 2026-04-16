El Barça se juega la vida ante el Bayern

Tornike Shengelia of FC Barcelona in action during the EuroLeague Regular Season Round 36 match played between FC Barcelona and Panathinaikos Aktor Athens at Palau Blaugrana on April 07, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Bayern de Múnich (20.30 horas) en el Palau Blaugrana en la 38ª y última jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con la necesidad de ganar para depender de sí mismo y avanzar a los 'Play-in' porque, en caso de sumar una cuarta derrota seguida ante un Bayern que ya está eliminado, podría quedar fuera siempre que el Dubai Basketball gane su partido contra el Valencia Basket.

Las derrotas contra AS Monaco, Panathinaikos y Zalgiris Kaunas han llevado al Barça a terminar la Fase Regular contra el Bayern de Múnich con la necesidad --no literal-- de ganar a los de un Svetislav Pesic que se retira y que, por cosas del destino, jugará su último duelo de Euroliga en una de sus casas y en un Palau donde sigue siendo muy querido.

Pero el Barça de Xavi Pascual no está para fiestas ni para homenajes. El equipo debe poner el foco en ganar a un Bayern que llega sin presión, al estar ya fuera de la competición, pero que ha puesto las cosas difíciles al Barça últimamente. Sin ir más lejos, su última visita al Palau fue el 101-102 en marzo del año pasado. Y, en esta edición, el Barça ganó en Múnich por otro escueto 74-75.

Con la gran duda de Tomas Satoransky, que este jueves pudo entrenar con sus compañeros si bien no confirmó Pascual si podría jugar o no, el Barça necesita ganar para que las cábalas le permitan centrarse en qué posición llegaría al 'Play-in'; décimo, noveno u octavo. En caso de perder, será décimo si Dubai pierde ante los 'taronja' y quedará eliminado si los recién llegados tumban a los de Pedro Martínez.

En lo deportivo, los blaugranas deberán frenar la amenaza de Neno Dimitrijevic, que ha promediado 16,0 puntos y 5,7 asistencias en los últimos tres partidos, mientras que el perímetro blaugrana, muy castigado durante la temporada, ha recuperado efectivos con la reaparición del joven base Juan Núñez tras superar una lesión de rodilla. Eso sí, enfrente está un Andreas Obst que es el mejor jugador bávaro del momento y uno de los mejores triplistas de la competición.

El gran aliciente del duelo, más allá de volver a ver al exblaugrana Oscar Da Silva, será el adiós de Pesic a la máxima competición continental. El técnico serbio, que llevó al Barça al título en 2003, afrontará su último partido de Euroliga precisamente ante el club blaugrana, con el que mantiene un fuerte vínculo tras su segundo paso por el Palau entre 2018 y 2020, en un duelo de gran trascendencia para los locales y sin presión clasificatoria para los bávaros.

En los precedentes, ambos equipos se midieron en los 'Playoffs' de 2022 con triunfo del Barça por 3-2, incluyendo un decisivo quinto partido (81-72) liderado por el ahora lesionado Nicolas Laprovittola. Además, en octubre de 2023 los blaugranas firmaron un contundente 98-59, una de las mayores victorias de su historia en la competición.

A nivel de bajas, el conjunto catalán sigue condicionado por las ausencias, con Nico Laprovittola fuera lo que resta de temporada, mientras que Satoransky apura sus opciones de regresar. En el Bayern, también hay jugadores importantes sin disponibilidad como Stefan Jovic, Kamar Baldwin, el exblaugrana Rokas Jokubaitis o Elias Harris.

"Veremos la evolución de las últimas horas y mañana veremos quién puede jugar y quién no", señaló Pascual sobre el estado físico de su plantilla, antes de añadir que "el equipo respira ilusión, tiene ganas y motivación de afrontar este partido y lograr la clasificación para el 'Play-in', que, como mínimo, sería una pequeña recompensa al esfuerzo de la temporada", valoró a los medios.

El Barça, que debe cortar por lo sano la racha de tres derrotas, se mide pendiente de Tomas Satoransky a un Bayern que llega con cuatro victorias seguidas, en un gran momento, al adiós de su técnico Pesic, que sin duda será homenajado en el Palau Blaugrana. Pero el mismo Palau, si su equipo no responde, podría ponerse en contra de un grupo que, pese a todos los contratiempos, no quiere decir adiós a la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Núñez, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall, Parra y Satoransky.

BAYERN MÚNICH: Hollatz, Obst, Lucic, Da Silva y Gabriel --posible quinteto inicial--; Dimitrijevic, Rathan-Mayes, Giffey, Voigtmann, Jessup, Mike y Mccormack.

--ÁRBITROS: Belosevic, Koljensic y Kowalski.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar +.