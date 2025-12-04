El Barça lanza el peluche de la mascota CAT a 34,99 euros

Presentación del peluche de CAT, la mascota del FC Barcelona, en el Barça Immersive Tour - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha presentado este jueves el peluche oficial de la mascota del 125º aniversario, CAT, con una primera producción de 5.000 unidades y previsión de reposiciones en las tiendas físicas y online a un precio de 34,99 euros.

Tras presentar el peluche oficial en una 'peformance' llena de música y luz, fuentes del club han asegurado a Europa Press que se prevén más tiradas y que los socios y socias dispondrán este jueves de una jornada de preventa exclusiva antes de que el producto salga a la venta general el viernes por 34,99 euros.

El acto se ha celebrado en el Barça Immersive Tour, espacio en el que CAT ha descubierto su peluche, de unos 30 centímetros, con la ayuda del presentador Llorenç Tarrés para destapar la urna de metacrilato que lo protegía. En una puesta en escena preparada para el esperado lanzamiento de un peluche deseado por la afición blaugrana.

La mascota ha entrado en directo al recinto después de recorrer el Boulevard blaugrana desde la Barça Store acompañada por el equipo de baile Dream Cheers y la batucada Brincadeira, antes de acceder al museo para la presentación oficial.

En el evento ha participado Paloma Mikadzem directora de identidad visual del club e impulsora de CATm personaje creado para conmemorar los 125 años del FC Barcelona y diseñado por los hermanos Grangel, responsables de trabajos en producciones como La novia cadáver, Kung-Fu Panda, Madagascar o Hotel Transylvania.