Barça - Hapoel IBI Tel Aviv - FCB

Al Barça le crecen los problemas

Los de Pascual cayeron en un Palau sin público ante el Hapoel, su séptima derrota casi seguida en Euroliga

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça cayó (75-80) ante el Hapoel IBI Tel Aviv este viernes en un Palau sin público y encajó su cuarta derrota seguida en la Euroliga, a remolque en el segundo tiempo y acusando las bajas y la falta de conexión de una peligrosa deriva.

Los de Xavi Pascual, que esta semana sufrieron la lesión de larga duración de Nico Laprovittola, añadieron la baja de última hora de Tornike Shengelia por problemas en el sóleo de la pierna derecha y, a la falta de juego interior ante el potente Hapoel, sufrieron un pobre acierto de tres (4 de 21).

Al Barça le crecieron los problemas en un momento ya de por sí delicado, cayendo en guerras particulares y a remolque desde un mal regreso de vestuarios. Los locales tuvieron su opción de salvar la papeleta, pero sin la presión del público, a puerta cerrada por motivos de seguridad en la visita israelí, con alguna decisión discutida de los árbitros y sin acierto fue un imposible.

Kevin Punter (17 puntos) empezó y terminó mal, con un golpazo en la primera entrada a canasta y fallando dos tiros seguidos en los últimos dos minutos, y el Barça no pareció tener mucho más a lo que aferrarse. Fue Tomas Satoransky quien tuvo que tirar del carro, jugando más de 30 minutos, y un despertar de Will Clyburn (15) en el segundo cuarto, aunque con un 0 de 5 en triples.

La buena defensa de Miles Norris y Myles Cale permitió a los locales mandar en el inicio (26-19). Daniel Oturu (22 puntos) marcó territorio por dentro para el Hapoel y un 0-10 de parcial de regreso al segundo cuarto empezó a definir el partido hacia los visitantes. Willy Hernangómez no dio buena rotación interior y Clyburn despertó, pero también Elijah Bryant (21).

El Barça se fue por debajo al descanso (40-46) y fue Punter quien buscó desatascar los problemas locales, pero los de Dimitrios Itoudis afianzaron su renta (54-64). Los de Pascual, con el problema añadido de dosificar a Jan Vesely por faltas, apretaron al menos en defensa pero no lo acompañaron en ataque. Otro mal inicio de último cuarto hizo aparecer la precipitación en los catalanes, mucho triple a la desesperada que no entró.

Con todo, el Barça se acercó con un 67-73 gracias a Satoransky, pero una extraña revisión arbitral, que terminó con la pizarra de Pascual en el suelo de rabia, rebajó la posible remontada de un Barça que está más cerca de la UVI que de victorias milagrosas. El cuadro culé lleva solo una victoria en sus últimos siete partidos, para verse con 17-14 en el atasco por el 'Top 10', sin margen de error y con los 'playoffs' en serio peligro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 75 - HAPOEL IBI TEL AVIV, 80. (40-46, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Punter (17), Clyburn (15), Norris (10) y Vesely (5) --quinteto inicial--; Marcos (3), Cale (5), Brizuela (5), Hernangómez (4), Fall (-), Parra (-), Keita (-).

HAPOEL IBI TEL AVIV: Bryant (21), Micic (6), Wainright (-), Malcolm (3) y Oturu (22) --quinteto inicial--; Jones (4), Blakeney (8), Edwards (5), Odiase (7), Randolph (4).

--PARCIALES: 26-19, 14-27, 21-20, 14-14.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Sukys y Vyklicky. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.