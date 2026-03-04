Al Barça le urge la victoria en Milán

Archivo - Will Clyburn of FC Barcelona, Marko Guduric and Giampaolo Ricci of EA7 Emporio Armani compete for the ball during the EuroLeague Regular Season Round 7 match played between FC Barcelona and EA7 Emporio Armani Milan at Palau Blaugrana on October - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves al EA7 Emporio Armani Milan en el Allianz Cloud (20.10 horas), en la jornada 30 de la Fase Regular de la Euroliga, con la necesidad de ganar para no ampliar su racha de derrotas y para no perder el tren de los 'Play-offs', ante unos italianos que están algo peor, también en un bache de resultados, y buscan la revancha del duelo de la primera vuelta en el Palau Blaugrana.

Entonces, el Barça se impuso por 74-72 en la séptima jornada en el Palau, en un partido de máxima tensión que sirvió para apaciguar los ánimos tras la derrota previa ante el Zalgiris Kaunas. El equipo blaugrana remontó 11 puntos de desventaja con un Will Clyburn renacido y el liderazgo de Tomas Satoransky, decisivos en el tramo final.

El Milan, liderado por un incisivo Leandro Bolmaro, rozó el golpe en un Palau encendido, pero se quedó sin acierto exterior cuando el Barça, de menos a más, cambió el signo del partido en apenas 13 minutos. Un triple de Satoransky a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto dio la primera ventaja local tras ir a remolque desde el 0-7 inicial y abrió un nuevo escenario, más mental que brillante.

Ahora, los de Giusepp Poeta quieren resarcirse con un triunfo que les dejaría a sólo dos victorias del Barça y a una de la zona de 'Play-in', con ocho partidos todavía por disputarse en una Euroliga larga e igualada. Los precedentes recientes reflejan esa igualdad, con un 3-2 favorable a los milanistas en los últimos cinco duelos y un balance global de 12-14 favorable a los catalanes.

Los de Xavi Pascual llegan a esta cita tras caer en la pista de la Virtus Bologna (85-80) en la última jornada y no quieren encadenar otra derrota en suelo italiano, que se sumaría a la sufrida previamente en casa ante el Paris Basketball. Un tropiezo más podría complicar seriamente sus aspiraciones de entrar entre los seis primeros y evitar el siempre incierto 'Play-in'.

En Bolonia, el Barça firmó un gran primer cuarto con 28 puntos y llegó a recuperar el mando a dos minutos del final, pero acabó superado por la intensidad local y por sus propias dudas en el cierre. El conjunto blaugrana, que cambió su dinámica con la llegada de Xavi Pascual pero que ha vuelto a perder regularidad, sigue sin digerir la eliminación en semifinales de Copa del Rey y necesita reencontrarse en Europa.

Y eso es lo que intentará en Milán. Porque necesita la victoria para volver a asomarse a la zona de 'Play-offs', aunque no dependa todavía de sí mismo. Encajar una tercera derrota consecutiva le abocaría a consolidarse en puestos de 'Play-in'. Enfrente, un Milan competitivo en su pista, con Bolmaro como referente exterior y la presencia interior de Josh Nebo.

En el capítulo de bajas y dudas, el conjunto italiano tiene la ausencia confirmada de Lorenzo Brown y Nathan Sestina, mientras que Devin Booker y Ousmane Diop son duda para esta jornada. Sí se espera el regreso de Niccolo Mannion, Diego Flaccadori y Stefano Tonut. En el Barça, continúa de baja de larga duración Juan Núñez, tras su cirugía de rodilla, y el resto de la plantilla estará pendiente de la evolución física tras el exigente duelo en Bolonia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis, BOlmaro, Shields, Leday y Nebo --posible quinteto inicial--; Ceccato, Brooks, Ricci, Guduric y Dunston.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Ryzhyk y Kowalski.

--PABELLÓN: Allianz Cloud.

--HORA: 20.10/Movistar+.