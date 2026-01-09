Willy Hernangómez, Barça - Partizan - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Un Barça líder barre al Partizan de Peñarroya

El cuadro azulgrana saldó la semana con doblete y liderato sin sudar ante el colista de la Euroliga

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (88-70) al Partizán Belgrado este viernes en el Palau Blaugrana, regreso de Joan Peñarroya a la que fue su casa hasta hace dos meses al frente de un colista de la Euroliga que no inquietó la racha azulgrana hacia el liderato.

Los de Xavi Pascual fueron de menos a más sin llegar a meter quinta o sexta marcha. La cuesta de enero se dejó notar y el Barça dosificó ante un rival inofensivo, que sobrevivió de los errores locales y algo de talento individual. Desde el segundo cuarto, el Barça mandó para igualar la cabeza de la tabla con 14 triunfos como Hapoel, Mónaco y Valencia Basket.

La visita de otros ex como Nick Calathes o Jabari Parker, fue amistosa, con aplauso también a Peñarroya. El momento dulce de los catalanes ayudó a la acogida y continuó aprovechando la semana de doble ración europea para afianzar un apretado 'Top 4'. Willy Hernagómez (16 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración) y Tornike Shengelia (19 de valoración) fueron los mejores.

Pascual se encargó de rotar los esfuerzos desde un inicio que acaparó Calathes para los serbios (13-20). El Barça tardó un par de minutos en igualar el marcador en el segundo cuarto, con algo más de acierto, y la defensa subió el listón. Después de Willy, Shengelia se animó antes del descanso, pero al Barça le faltaban más armas.

Con parcial de 10-0, el partido empezó bajo batuta culé en el segundo tiempo (41-35), y fue Miles Norris el hombre del tercer cuarto. Los de Pascual terminaron de afianzar su defensa, el rebote y minimizaron las pérdidas ante un Partizan donde Duane Washington (20 puntos) se quedó como mercenario de un equipo sin rumbo.

El Barça remató la victoria sin sudar, con Willy Hernangómez tomando la pintura en el último cuarto, para engancharse a la cabeza de la tabla y llegar líder al Movistar Arena la próxima semana, nuevo Clásico contra el Real Madrid tras el triunfo azulgrana el pasado domingo en Liga Endesa, también en la capital.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 88 - PARTIZÁN BELGRADO, 70. (41-35, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (6), Punter (11), Cale (4), Norris (8) y Hernangómez (16) --quinteto inicial--; Shengelia (13), Laprovittola (5), Parra (5), Brizuela (4), Fall (2), Vesely (14).

PARTIZÁN BELGRADO: Payne (5), Brown (5), Bonga (8), Parker (2) y Fernando (9) --quinteto inicial--; Washington (20), Jekiri (5), Osetkowski (5), Marinkovic (5), Pokusevski (-), Calathes (6).

--PARCIALES: 13-20, 28-15, 21-15, 26-20.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Thepenier. Eliminado Osetkowski.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.