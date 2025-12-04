El Barça limita la venta de entradas a socios para el partido de Champions contra el Frankfurt

Archivo - 14 April 2022, Spain, Barcelona: Frankfurt players celebrate their victory after the UEFA Europa League quarter-final, second leg soccer match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at Camp Nou Stadium. Photo: Arne Dedert/dpa - Arne Dedert/dpa - Archivo

El FC Barcelona ha comunicado este jueves que destinará todas las localidades disponibles para el partido de la Fase Liga de la Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt exclusivamente a socios y socias, con el objetivo de preservar la seguridad de la afición blaugrana y evitar que se repita la entrada masiva de afición del equipo alemán como sucedió en la Liga Europa en abril de 2022.

La entidad blaugrana recordó en un comunicado que la preventa abrió este martes y que únicamente quienes acrediten la condición de socio podrán adquirir entradas para este encuentro, una medida con la que busca premiar la fidelidad de su masa social y prevenir la reventa y el fraude garantizando que las localidades lleguen a sus aficionados.

El club advirtió de que cualquier entrada detectada en manos de seguidores del Eintracht Frankfurt en la zona local será registrada para identificar al socio o socia que la hubiera adquirido y revendido al rival, al considerar que esta práctica compromete la seguridad y el bienestar del resto de asistentes.

El Barça detalló un paquete de medidas reforzadas que incluye el aumento de dispositivos de seguridad en accesos y gradas, el control nominal y visual de asistentes que porten simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt, en coordinación con el club alemán y con Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra para impedir accesos de afición visitante, así como un análisis diario de las ventas para detectar patrones de fraude y actuar en consecuencia.

El club señaló que las actuaciones fraudulentas que se acrediten serán elevadas a la Comisión de Disciplina para aplicar las sanciones correspondientes, y que los precios de las entradas oscilarán entre 59 y 199 euros con un descuento del 35 por ciento para socios y socias.

El FC Barcelona agradeció la comprensión y colaboración de sus socios y socias y los animó a vivir el encuentro con pasión orgullo y respeto por los colores de la entidad, que no quiere que se repita el escenario de 2022 cuando el Spotify Camp Nou parecía más bien, en aquel duelo perdido por 2-3 y consiguiente eliminación en cuartos de final, el Waldstadion de Frankfurt.