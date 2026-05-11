El Barça se lleva El Clásico y revalida la Liga

Ferran Torres of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Los blaugranas, en honor a Flick, tumbaron a un Real Madrid que no pudo evitar el alirón

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El FC Barcelona es de nuevo el campeón de LaLiga EA Sports tras ganar este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico de la jornada 35, un partido cerrado en la primera parte y con una segunda en la que el equipo blanco le puso más ganas pero sin inquietar a unos 'culers' que iban descontando minutos para cantar el alirón, en una fiesta en la que tuvo peso el sentido homenaje al técnico Hansi Flick, horas después de perder a su padre.

Nada más pitar el inicio del partido el colegiado canario Hernández Hernández, el Barça era campeón. Pero las ganas que le puso el equipo de Flick fueron muchas más que las que dispuso el equipo blanco, obligado a ganar para evitar el alirón del rival. Pero no pareció que fuera así, con un Barça que en el 18' ya ganaba por 2-0, resultado que finalmente les dio la segunda Liga consecutiva, en la segunda temporada del técnico alemán en el banquillo.

Los goles de Marcus Rashford, de falta directa, y de Ferran Torres, sacaron del choque a un Real Madrid que en ningún momento dio sensación de poder superar a Joan Garcia, mientras que Thibaut Courtois, de vuelta al equipo tras lesión, fue de menos a más y pese a no estar bien en los dos rápidos goles, acabó sacando buenas manos para evitar que El Clásico fuera una goleada.

Sigue intratable el Barça en su nuevo Spotify Camp Nou. El Real Madrid no pudo evitar lo que parecía inevitable, y este 2-0 da al Barça 14 puntos de margen para proclamarse campeones, para sentenciar la Liga de la reinvención, del superar las infinitas lesiones de importancia, y la del acierto en llegadas como las de Joan Garcia o de Marcus Rashford, autor del primer gol en una falta imparable.

'Campeones, campeones' se escuchó en una grada que fue una fiesta. No faltó el 'Madridista quien no bote' y otros cánticos más ofensivos hacia el eterno rival, con un ápice de humor negro y de actualidad con el 'Que se peguen, que se peguen' en alusión al incidente de esta semana entre Fede Valverde, ausente, y Aurelien Tchouaméni, presente. Pero el Real Madrid no estuvo en el choque, ni se acercó a poder evitar la fiesta 'culer'.

Y eso que la primera llegada fue blanca, con una internada de Vinícius Jr. tras una buena carrera de Brahim Díaz, pero Joan Garcia apenas tuvo que intervenir ante un disparo demasiado blando del brasileño. La respuesta blaugrana fue inmediata y Marcus Rashford ya avisó tras una buena transición liderada por Fermín López, cuyo centro no encontró por poco al delantero inglés gracias a la intervención providencial de Fran García.

El 1-0 llegó pronto y de forma brillante. Ferran Torres provocó una falta peligrosísima al borde del área tras meterse entre varios defensas y Rashford asumió la responsabilidad. Pese a que la posición parecía más favorable para un zurdo, el inglés sorprendió con un derechazo potente y lleno de efecto que superó a Courtois por toda la escuadra. El belga, falto de ritmo tras reaparecer de su lesión, ni reaccionó ante un lanzamiento espectacular que acercó todavía más el título al Barça.

Apenas nueve minutos después llegó el golpe casi definitivo. Fermín encontró dentro del área a Dani Olmo y el egarense, con un gesto técnico exquisito, cedió el balón de espuela para Ferran Torres. El valenciano controló algo largo, pero tuvo la sangre fría suficiente para superar a Courtois en el mano a mano y firmar el 2-0. El Barça olía la Liga y el Real Madrid, superado en intensidad y fútbol, quedó tocado demasiado pronto.

Gonzalo pudo recortar distancias poco después tras un gran envío largo de Raúl Asencio y un error de Gerard Martín, pero cruzó demasiado ante Joan Garcia. Ahí tuvo el Madrid su mejor momento, con otra acción salvadora de Eric Garcia lanzándose al suelo para evitar el remate de Vinícius Jr., aunque el empuje blanco duró poco y el Barça volvió a controlar el partido desde la posesión y la tranquilidad.

Antes del descanso, Rashford rozó el doblete tras otro gran pase de Ferran Torres, pero Courtois sí apareció esta vez para tocar lo justo el balón y evitar el tercero. También Dani Olmo probó fortuna tras un córner, aunque sin acierto. El Barça dominaba el escenario y el Real Madrid necesitaba tres goles para impedir el alirón blaugrana.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Álvaro Arbeloa trató de dar un paso adelante, aunque sin claridad. Joan Garcia sí tuvo que intervenir con una gran mano para evitar el gol de Vinícius Jr., muy atento tras una pérdida blaugrana, mientras que Courtois sostuvo al Madrid en el partido ganándole otro mano a mano clarísimo a Ferran Torres.

Con Frenkie de Jong, Raphinha y Lewandowski entrando desde el banquillo, el Barça siguió encontrando espacios y perdonó el tercero en varias acciones claras. Raphinha no acertó ante Courtois cuando tenía opciones mejores y Lewandowski, ya en el tramo final, decidió finalizar una jugada en lugar de asistir a un Fermín López completamente solo, provocando el enfado del canterano.

El pitido final desató la fiesta definitiva en el Spotify Camp Nou. Los jugadores buscaron rápidamente a Hansi Flick para dedicarle un triunfo especialmente emotivo, mientras la grada celebraba una nueva Liga conquistada ante el eterno rival. Un Barça sólido, reconocible y competitivo hasta el final que sigue reinando en el campeonato doméstico.

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