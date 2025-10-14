El Barça llevará el logo del álbum 'Play' de Ed Sheeran en la camiseta de El Clásico

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona lucirá el logo del álbum 'Play' del cantante británico Ed Sheeran en la camiseta de El Clásico frente al Real Madrid, que se disputará el 26 de octubre (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu, mientras que el equipo femenino también la vestirá en su encuentro del 19 de octubre frente al Granada CF, según ha anunciado este martes el club blaugrana.

"El séptimo cambio de logotipo en la camiseta del Barça de la mano de Spotify tendrá el honor de dar la bienvenida a Ed Sheeran. El artista británico será el primer solista pop masculino en aparecer en la equipación del FC Barcelona, y lo hará luciendo el logotipo de su último álbum de estudio, Play", ha adelantado la entidad azulgrana en un comunicado.

La camiseta con el emblema del artista británico se podrá ver por primera vez el 19 de octubre en el encuentro del Barça Femení contra el Granada CF de la Liga F Moeve. Una semana después el equipo masculino la vestirá en El Clásico frente al Real Madrid. Este logo forma parte de Play, el octavo disco de Ed Sheeran y que tiene el "espíritu de explorar diferentes culturas y conectar comunidades de fans" al igual que el club blaugrana.

La venta de las ediciones exclusivas de la camiseta de partido estará disponible desde este miércoles en las Barça Stores, en la plataforma de e-commerce del club y en la tienda Nike del Passeig de Gràcia de Barcelona. Para estas piezas se abrirá una ventana de preventa exclusiva desde este martes a las 22:00 horas hasta el miércoles a las 10:00 horas.

Ed Sheeran será el séptimo artista en lucir su logo en la camiseta del Barça en un Clásico después de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake. El británico tiene más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colocado 14 canciones en el Billions Club, la colección de temas con más de mil millones de reproducciones en la plataforma.

"Ver mi nuevo disco, Play, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", ha asegurado Ed Sheeran.

Mientras que Robert Lewandowski ha explicado que es "especial" lucir el logo del nuevo disco de Ed Sheeran. "Las canciones de Ed forman parte de nuestra lista de reproducción en el vestuario desde hace mucho tiempo, así que ver su nuevo disco en el frontal de nuestra camiseta para El Clásico es realmente especial. La música y el fútbol unen a la afición de una forma poderosa, y me enorgullece representar esa conexión en el terreno de juego", destacó.

Por su parte, el director del FC Barcelona, Manel del Río, ha manifestado que están "emocionados" con esta iniciativa. "Estamos emocionados de llevar a un verdadero aficionado del fútbol a un momento como El Clásico. El amor sincero de Ed por el fútbol y el hecho de ser uno de los artistas más grandes del mundo hacen natural colocar Play en el pecho de la camiseta del Barça", finalizó.