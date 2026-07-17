El Barça logra 105 millones de euros en 2 horas en una emisión de bonos

Archivo - FILED - 04 June 2015, Berlin: FILE PHOTO - The emblem of FC Barcelona is stretched for the 2015 UEFA Champions League Final in the Olympic stadium in Berlin. Photo: picture alliance / dpa - picture alliance / dpa - Archivo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha obtenido 105 millones de euros mediante una emisión de bonos garantizados con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%, una operación que, según la entidad azulgrana, despertó un fuerte interés entre los inversores internacionales y sobre todo en Estados Unidos.

El club explicó que la demanda superó el doble del importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y que la totalidad de la emisión quedó colocada en menos de dos horas entre un grupo de inversores institucionales estadounidenses integrado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.

Según el Barça, el resultado de la operación evidencia la confianza de los mercados en su proyecto y en la evolución de su estrategia financiera. En este sentido, destacó que el diferencial exigido por los inversores se redujo de 240 a 202 puntos básicos respecto a la anterior emisión, lo que interpreta como una mejora en la percepción del riesgo de la entidad.

La entidad catalana destinará los fondos captados a reforzar su posición de tesorería y a continuar desarrollando su plan estratégico, con el objetivo de impulsar su crecimiento y consolidación financiera.

Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años, cuya colocación quedó cerrada en apenas dos horas.