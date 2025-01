El Barça logra un billete loco a octavos en Da Luz

Dos errores de Szczesny casi ahogan a un Barça que remontó 'in extremis' para sellar su clasificación

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ganó este martes al Benfica (4-5) en el Estádio da Luz, en la séptima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo loco con remontada blaugrana con un postrero gol de Raphinha en la última jugada para sellar el billete directo a los octavos de final de esta 'Champions' donde el Barça tiene pegada y la fortuna que le esquiva últimamente en LaLiga EA Sports.

Partido loco, con 9 goles, 3 penaltis, varios errores clamorosos en ambos bandos y la sensación de que tanto Benfica como Barça podían ganar. Pero el triunfo, con esa remontada de un Barça que perdía 4-2 en el minuto 77 y que tuvo en los cambios tácticos de Flick una de las claves del éxito, deja al Barça ya virtualmente en los octavos de final de la 'Champions' con todavía un partido por jugar.

Raphinha, en una contra de manual empezada por Ferran Torres, uno de los comodines del técnico alemán del Barça, puso el 4-5 en el marcador e hizo estallar de alegría a todos en la expedición blaugrana. Una remontada épica que dejó en susto los dos errores de Szczesny en la primera parte y que hizo estallar a un Benfica que no encajó bien la derrota, aunque todavía dependen de sí mismos para clasificarse para los 'Play-offs'. El Barça, por su parte, ya está en octavos.

El partido prometía de inicio, con una ocasión para Lamine Yamal en el primer minuto y el gol del Benfica en el 2'. Sí, una respuesta inmediata a las intenciones ofensivas del Barça por parte de un Benfica que hilvanó una gran jugada, con buen centro del español Álvaro Carreras que remató con potencia Pavlidis, que de manera fortuita pisó a Pau Cubarsí tras el remate. Estalló da Luz y no era para menos. Y eso que en el 6' Aursnes perdonó el segundo.

Sin ser el escenario ideado por Hansi Flick, el Barça no le perdió el pulso al partido y Robert Lewandowski, pese a empezar impreciso haciendo de pivote y pantalla, tuvo una buena segunda ocasión para los 'culers', que debían remar a contracorriente de inicio pero sabiendo que su presencia en los octavos no corría peligro, ya que una posible derrota dejaba igualmente todo abierto para la jornada final.

Aún así, la directriz era ganar y sellar ya el pase. Y en ese camino hacia la remontada ayudó que el VAR sí viera un claro pisotón de Tomás Araújo a Alejandro Balde dentro del área. El colegiado neerlandés, en pantalla, apreció penalti y Robert Lewandowski, con sus engaños previos ya habituales, superó al guardameta Trubin para empatar el choque, que estaba loco, en el 13'.

El Barça, con el empate, se hizo con el balón e intentó bajarle una marcha al duelo, pero dos acciones desafortunadas del portero polaco Wojciech Szczesny cambiaron todo. De un escenario en el que se buscaba el 1-2, con Trubin salvando a los suyos con una mano de grandes reflejos en un mano a mano con Gavi, se pasó al 3-1 y al 'hat-trick' de un Pavlidis que llevaba tan sólo 1 gol en la 'Champions'.

Primero, porque el griego recogió un balón rechazado para marcar a placer, a portería vacía, después de que Szczesny saliera tarde y mal a por un balón suelto al que llegó Alejandro Balde. De hecho, el meta arrolló a su compañero y ambos, dolidos en el suelo, no pudieron ver el gol. Ocho minutos despúes, demostrando que las salidas no son lo suyo, el veterano portero cometió penalti --protestado pero revisado en el VAR-- al salir a por todas a cubrir huecos ante Kerem Aktürkoglu, que voló. Y Pavlidis no desaprovechó la oportunidad de marcar el 'hat-trick' desde el punto de penalti.

Por suerte para los blaugranas, el balón siguió siendo para los de Flick y volvió la calma, propiciada porque el Benfica se metió más atrás, satisfecho con su inesperada renta de goles. Y el Barça, con paciencia, buscó acercarse en el marcador y pudo hacerlo antes del descanso, pero el tiro de primeras de Raphinha a centro de Lewandowski se marchó fuera. Podría haber controlado y recortado, pero lo vio claro y su tiro no se fue demasiado lejos del palo. Pero no entró y el billete a octavos, al descanso, estaba a 3 goles.

UNA REMONTADA DE LOCURA

Sin cambios en ningún equipo, el partido se reanudó bajo una lluvia cada vez más intensa, como la que recibió al equipo catalán en Lisboa el lunes. Y en lo futbolístico el Barça buscaba someter a una borrasca a los lisboetas, pero Lamine Yamal, de rosca, no encontró en su intento el gol. La opción de meter un segundo tanto en los primeros minutos se esfumaba, y la reacción debía ir por otros derroteros.

Hansi Flick optó por dar entrada a Frenkie de Jong y a Fermín López, en lugar de Marc Casadó y de Gavi. Un poco de aire fresco para el centro del campo, si bien el problema del Barça en Lisboa, más allá de las cantadas atrás de la primera parte, era que no había remate. Y, cuando esa última acción falla, siempre puedes recurrir a la suerte, que llegó en forma de error compensatorio de Trubin que, despejando un balón controlado, envió un balón bajo que Raphinha interceptó de cabeza, demostrando tener fuerte el cuello, yendo su rechace directo a portería para dar alas al Barça (3-2).

No estaba siendo la noche del Barça y no parecía el momento para sellar ningún billete a octavos. Y prueba de ello fue que poco después de recibir ese aliento, todo se fue al traste con un autogol de Ronald Araújo, que forzado metió el pie en un centro lateral bastante raso superando por alto a un Szczesny que estaba vez sí iba a hacerse con el balón. No fue el día ni del polaco ni del uruguayo.

Pero el Estádio da Luz todavía tenía pensado un giro de guión más, uno que iba a perjudicar a su equipo y a catalogar del todo de 'loco' este partido. Como primer plato, otro penalti --que provocó Lamine Yamal-- transformado por Robert Lewandowski en el 78' y, en el 87', un Eric Garcia que fue recurso de última hora de Flick, vestido de Sergi Roberto en aquella épica goleada al PSG, permitió con un remate de cabeza empatar el choque. Pero el protagonismo debía ser, y fue, para el 'capi' Raphinha y su culminación de la remontada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BENFICA, 4 - FC BARCELONA, 5 (3-1, al descanso).

--EQUIPOS.

BENFICA: Trubin; T. Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes (Barreiro, min.61), Orkun Kökcü (Rollheiser, min.80); Aktürkoglu (Bah, min.71), Pavlidis (Amdouni, min.80) y Schjelderup (Di María, min.71).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé (Eric Garcia, min.74), R. Araújo, Cubarsí, Balde (Ferran Torres, min.74); Casadó (De Jong, min.62), Gavi (Fermín, min.62), Pedri; Lamine Yamal (Gerard Martín, min.90+2), Lewandowski y Raphinha.

--GOLES.

1-0. Min.2, Pavlidis.

1-1. Min.13, Lewandowski (p).

2-1. Min.22, Pavlidis.

3-1. Min.30, Pavlidis (p).

3-2. Min.64, Raphinha.

4-2. Min.68, R. Araújo (pp).

4-3. Min.78, Lewandowski (p).

4-4. Min.86, Eric Garcia.

4-5. Min.90+6, Raphinha.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED). Amonestó a Carreras (min.76) en el Benfica y a Gavi (min.36), Koundé (min.67), De Jong (min.90+4) y Fermín (min.90+7) en el FC Barcelona. Expulsó con roja directa a Cabral (min.90+7) en el Benfica.

--ESTADIO: Estádio da Luz.