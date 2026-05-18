El Barça logra el primer pleno como local en una Liga de 20 equipos

Players of FC Barcelona pay tribute to Robert Lewandowski during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Betis at Spotify Camp Nou stadium on May 17, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona logró este domingo en LaLiga EA Sports 2025/26 un registro nunca antes alcanzado en la historia del campeonato liguero en su actual formato, al ganar los 19 partidos disputados como local y firmar el primer pleno absoluto de victorias en casa en una competición, de la que es doble vigente campeón, de 20 equipos y al que le queda una única jornada por disputarse.

Los de Hansi Flick completaron el campeonato doméstico con 57 puntos de 57 posibles ante su afición, después de imponerse también al Real Betis (3-1) en la penúltima jornada liguera, la última disputada en el Spotify Camp Nou. El equipo blaugrana terminó así invicto como local y, además, sin dejar escapar un solo empate, algo que nadie había conseguido desde que LaLiga pasó a disputarse con 20 equipos y 38 jornadas en la temporada 1987/88.

Hasta ahora, el techo del Barça como local en el formato moderno lo compartían dos equipos especialmente recordados en la historia reciente del club. El de Pep Guardiola en la temporada 2009/10 y el del fallecido Tito Vilanova en la 2012/13, ambos con un balance de 18 victorias y 1 empate en 19 partidos.

El equipo de Guardiola cedió únicamente un empate frente al Villarreal CF, mientras que el Barça de Tito solo dejó escapar puntos contra el Real Madrid CF. Dos campañas que durante años parecían prácticamente inalcanzables y que el Barça de Flick ha terminado superando con un pleno perfecto de 19 triunfos.

La comparación también refuerza el crecimiento del conjunto blaugrana respecto a la pasada temporada, la primera del técnico alemán en el banquillo 'culer'. En la Liga 2024/25, el Barça ya había mostrado una gran solidez como local, aunque cerró el campeonato sin poder mantener el pleno en Montjuïc. Un año después, ya de regreso al Spotify Camp Nou en el tramo decisivo del curso, el equipo convirtió su nuevo estadio en un escenario inexpugnable.

El doble campeón liguero construyó el récord con una mezcla de regularidad y contundencia ofensiva. Arrancó el curso con una goleada por 6-0 ante el Valencia CF y sostuvo el ritmo durante toda la temporada frente a rivales de cualquier perfil, incluidos varios aspirantes europeos y candidatos al título.

Entre los resultados más destacados figuran el 4-0 al Athletic Club, el 3-1 frente al Atlético de Madrid, el 4-1 contra el Villarreal CF, el 5-2 al Sevilla FC o el 2-0 al Real Madrid CF en el Clásico disputado este mes de mayo y en el que, también por primera vez en la historia del club blaugrana, certificaron el título ante el eterno rival.

Además, el Barça marcó 57 goles y solo encajó 10 en sus 19 encuentros como local, dejando la portería a cero en nueve ocasiones. Ningún rival logró puntuar en el feudo blaugrana y el equipo vio puerta en todos sus partidos, alcanzando las cuatro o más dianas en cinco de ellos.

El Barça sí había firmado anteriormente campañas perfectas como local, aunque en ligas con menos participantes y menos encuentros en casa. Lo logró en las temporadas 1952/53, 1958/59 y 1959/60, esta última bajo la dirección de Helenio Herrera.

Con este pleno inédito, el conjunto de Flick añadió un nuevo registro histórico a una de las temporadas ligueras más dominantes de la era moderna del club, elevando todavía más unas cifras que parecían difíciles de mejorar desde los tiempos de Guardiola y Tito Vilanova.