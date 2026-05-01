El Barça lucirá a Olivia Rodrigo en la camiseta del Clásico

El jugador Lamine Yamal con la camiseta que el FC Barcelona lucirá con el logo de la artista Olivia Rodrigo - FC BARCELONA

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado que los equipos masculino y femenino lucirán en el pecho el logo de la artista Olivia Rodrigo durante el partido de El Clásico contra el Real Madrid el 10 de mayo y en el encuentro de Liga F en el que el FC Barcelona Femení se enfrentará al Levante el 6 de mayo.

La estadounidense, ganadora de varios premios Grammy y con más de 55 millones de oyentes mensuales en Spotify, es la octaba artista en protagonizar la camiseta del club. En esta ocasión, los jugaores llevarán sus iniciales 'OR'.

Rodrigo prepara para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 'you seem pretty sad for a girl so in love', previsto para el 12 de junio.

Para celebrar la colaboración, Spotify ha anunciado que la artista dará un concierto íntimo en Barcelona la noche del 8 de mayo. Además, junto a la camiseta Spotify y el FC Barcelona han creado una colección cápsula con Olivia Rodrigo que combina la identidad icónica del Barça con el la artista.

Hasta ahora, la camiseta blaugrana ha llevado los nombres de artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran.