Barça y Madrid afrontan el cuarto Clásico por la Supercopa

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), a las 20.00 horas en España, la final de la Supercopa de España, con un título que por cuarta vez consecutiva se disputan ambos rivales y con el foco puesto en ver si Lamine Yamal y Kylian Mbappé están en los onces iniciales, o no, al llegar tocados a la gran cita.

Tras golear al Athletic Club (5-0) en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, con el Real Madrid sufriendo más para tumbar a un Atlético de Madrid (1-2) que en varios momentos de la segunda 'semi' fue mejor, quizás se vea algo superior, o más favorito, al equipo de Hansi Flick.

Pero el Real Madrid se llevó el hasta ahora primer y único Clásico de la temporada, el del Santiago Bernabéu en LaLiga EA Sports (2-1) de octubre. Entonces, el equipo blanco fue muy superior al Barça, que pudo encajar más goles y salió del feudo rival herido, a 5 puntos de un líder Real Madrid que, ahora, abriendo el año, es segundo a 4 puntos del Barça, que le ha arrebatado ese liderato provisional.

Son 9 puntos que el Barça de Flick le ha recuperado al Real Madrid de Xabi Alonso desde aquel Clásico, con un 'run-run' creciente en el Bernabéu sobre la figura del tolosarra pero también sobre la de Vinícius Jr., silbado en su casa. Pero el brasileño, pese a llevar 19 partidos sin marcar, siempre suele mostrarse en un Clásico y su afición espera que ponga fin a esa mala racha ante el eterno rival para ayudar a recuperar la Supercopa de España.

Porque, de las tres últimas finales, todas ellas disputadas con este formato en Arabia Saudí, el Barça se ha llevado dos, incluyendo la del año pasado, por una del Real Madrid. Y la de 2025 se saldó con una 'manita' blaugrana (5-2) en una exhibición de un equipo blaugrana que cogió un filón de juego que le llevó a firmar al final de temporada un triplete nacional.

Esta nueva final, la cuarta consecutiva siendo un Clásico, llega, además, con un aliciente especial para el Barça. El equipo tiene la oportunidad de revalidar el título por segundo año consecutivo, un hito que ningún equipo logra desde hace 15 años. Y en caso de victoria, el Barça acabaría con ocho años en los que el campeón de Liga no ha podido ganar la siguiente Supercopa.

Barça y Real Madrid se han enfrentado un total de 18 veces en la Supercopa de España, en todos sus formatos, con 6 victorias para el Barça, 10 para el Madrid y 2 empates. Ahí sí que el Real Madrid, que tiene 13 títulos de Supercopa por 15 de un Barça que lidera el palmarés, está por encima.

¿Cómo llega el equipo blanco a este choque? Pues mirando con lupa a Kylian Mbappé, su máximo goleador. Ha llegado a Arabia Saudí para probarse en el entrenamiento de este sábado y ver si puede jugar la final, ya sea infiltrado o no, siendo titular o como revulsivo. Y es una de las dudas para Xabi Alonso, que tampoco sabrá hasta bien poco antes de la final si puede alinear a Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, pese a que "están mejor", según su técnico.

"Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado", indicó Alonso sobre Mbappé en la previa, tras dar a entender que Asencio podrá jugar y que Rodrygo, autor del 0-2 provisional contra el Atlético, habría dejado atrás unas molestias en los isquiotibiales.

En el Barça esperan que su gran figura Lamine Yamal pueda estar en el once inicial. Tras tener unos problemas estomacales que le impidieron empezar el año entrenando con normalidad, con un par de sesiones perdidas, y tras ser suplente en la semifinal contra el Athletic Club --apenas jugó 20 minutos--, todo apunta a que llega bien. Como su equipo, en general, al no tener que lamentar más bajas de las ya conocidas estando en tierras árabes.

Aún así, hay dudas que sólo Xabi Alonso y Hansi Flick desvelarán una hora antes de la final. Porque en los blancos podría regresar Dani Carvajal al once y devolver a Fede Valverde al centro del campo, y en los 'culers' habrá que ver si Robert Lewandowski es titular de nuevo tras no jugar la semifinal y si Dani Olmo le puede quitar el sitio a Fermín. El Clásico, el cuarto seguido en la final de la Supercopa de España, brillará sea como sea en el King Abdullah de Yeda.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: King Abdullah (Yeda).

--HORA: 20.00 horas/Movistar+.