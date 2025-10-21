El Barça-Madrid de la Liga F Moeve se jugará el 15 de noviembre a las 16.00 horas en Montjuïc

Archivo - Aitana Bonmati of FC Barcelona in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 23, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Liga F Moeve ha anunciado este martes que el primer partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF de la temporada se disputará el próximo sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde se espera volver a colgar el cartel de 'no hay billetes' en un duelo que enfrentará a los dos primeros clasificados de la competición.
Montjuïc volverá a acoger este duelo entre blaugranas y madridistas por tercer curso consecutivo. En la temporada 2023/2024, en la que el equipo 'culer' se impuso por 5-0, se alcanzó la cifra de 38.707 espectadores, mientras que, el año pasado, donde el Real Madrid logró su primera victoria en la historia ante el Barça (1-3), acudieron 35.812 espectadores.
Este encuentro correspondiente a la undécima jornada se podrá ver en DAZN, que ofrecerá un gran despliegue técnico y audiovisual que permitirá al espectador no perder detalle de lo que suceda dentro y fuera del césped. En estos momentos, ambos equipos se encuentran en las dos primeras posiciones, con el Barça como líder tras haber sumado los 24 puntos posibles y el Real Madrid en segundo lugar con 17 puntos.