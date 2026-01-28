El Barça se mide al fortín del Olympiacos

Kevin Punter of FC Barcelona in action during the EuroLeague Regular Season Round 23 match played between FC Barcelona and Dubai Basketball at Palau Blaugrana on January 20, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves al Olympiacos en el Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo (20.15), en la jornada 25 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo al que los blaugranas llegan tras encadenar dos victorias que les han aupado a la tercera plaza justo antes de enfrentarse a un Olympiacos que, quinto, viene de enlazar cuatro triunfos y atraviesa un momento de forma pletórico que, unido al empuje de su afición, confía en convertir en una nueva victoria.

Olympiacos puede igualar al Barça en la tabla con 16 triunfos, pero también sabe que una derrota le haría perder terreno respecto a los blaugranas y le alejaría de un liderato que ambos aún tienen al alcance en una Euroliga tremendamente igualada ya bien entrada la segunda vuelta. El Barça, por su parte, es consciente de que asaltar El Pireo vale más que un punto en la clasificación; da confianza, jerarquía y un golpe de autoridad en una de las canchas más exigentes del continente.

Históricamente, el Pabellón de la Paz y la Amistad es uno de los escenarios más calientes del torneo continental, pese a lo que sugiera su nombre. El Barça ha perdido en sus dos últimas visitas y el balance reciente es favorable a los griegos, con cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos. Los de Xavi Pascual quieren cortar esa dinámica y volver a ganar a un Olympiacos dirigido por Georgios Bartzokas, extécnico blaugrana, en un duelo siempre cargado de exigencia táctica y física.

El conjunto blaugrana llega reforzado por sus dos últimos triunfos. Ante el ASVEL Villeurbanne venció (91-98) con una clara mejora tras el descanso y un último cuarto de alto nivel para cumplir en la pista del colista, imponiendo calidad y galones en un partido exigente desde el inicio, con una defensa más agresiva y mucho acierto exterior liderado por Kevin Punter, autor de 31 puntos. Antes, en el Palau Blaugrana, superó al Dubai Basketball (91-89) en un duelo muy ofensivo y de final apretado, sosteniéndose gracias a un gran tercer cuarto y a las actuaciones de Darío Brizuela, con 25 puntos, y de un Punter que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

Enfrente estará un Olympiacos construido para pelear por todo y que ha reforzado aún más su rotación con la llegada del pívot Tyrique Jones y del base Cory Joseph. "La plantilla de Olympiacos no se acaba nunca, a media temporada traen uno más, y otro, y otro. Con el fichaje de Tyrique Jones tienen un jugador que les da atleticismo, otro cambio de ritmo defensivo y ofensivo, es súper importante en esta competición. Y ahora han incorporado a Cory Joseph, es una plantilla muy larga", advirtió Pascual en la previa.

Los griegos vienen de ganar a Anadolu Efes (68-74) y Partizán Belgrado (66-104) a domicilio y, en casa, a Maccabi Rapyd Tel Aviv (100-93) y Bayern Múnich (95-80), con un Sasha Vezenkov dominante como líder ofensivo, bien secundado por Nikola Milutinov y Tyler Dorsey.

En el apartado físico, Olympiacos afronta el duelo con bajas sensibles. No estarán Kostas Papanikolaou, por problemas lumbares, ni Frank Ntilikina ni Monte Morris, además de las ausencias de larga duración de Keenan Evans, que se rompió el tendón de Aquiles, y Moustapha Fall, que podría perderse toda la temporada tras una grave lesión de rodilla.

Tyrique Jones, que arrastraba molestias en el muslo tras el último partido de la Liga griega, está disponible, al igual que Nikola Milutinov, ya recuperado de la conmoción cerebral que le hizo perderse la pasada jornada. En el Barça, Juan Núñez es baja por una lesión de rodilla que le mantendrá fuera hasta abril, mientras que Will Clyburn figura como duda aunque se espera su regreso tras haber iniciado trabajo ligero y acercarse al final de su recuperación.

Con ambos equipos cargados de talento, objetivos ambiciosos y una clasificación muy apretada, el duelo de El Pireo se presenta como una prueba de máxima exigencia para un Barça que busca confirmar su crecimiento competitivo lejos del Palau y salir reforzado de una de las pistas más complejas de la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup, Dorsey, Fournier, Vezenkov y Jones --posible quinteto inicial--; Ward, Larentzakis, Netzipoglou, Peters, Gall y McKissic.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Vesely, Brizuela, Fall, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Radovic, Pastusiak y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Pabellón de la Paz y la Amistad.

--HORA: 20.15/Movistar+.