El Barça no puede fallar en el vacío del Palau

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Hapoel IBI Tel Aviv en el Palau Blaugrana (20.30 horas), en la jornada 31 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo que se jugará a puerta vacía y que será todavía más complicado para un conjunto blaugrana que, en mala racha de resultados, ha perdido por lesión al base argentino Nico Laprovittola.

La noticia de la lesión del veterano director de juego ha supuesto otro golpe para los blaugranas en un momento delicado de la temporada. El jugador sufrió durante el entrenamiento del pasado miércoles una rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho, una dolencia que le mantendrá aproximadamente tres meses de baja, según informó el club catalán.

El base argentino seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de esta lesión muscular, producida durante la sesión preparatoria del equipo, y su evolución marcará el regreso a la dinámica del conjunto barcelonista, si bien lo más probable es que se pierda lo que resta de temporada.

Sin el argentino, y con la duda de si Darío Brizuela podrá ayudar tras entrenarse con el grupo en la última sesión previa, el Barça de Xavi Pascual deberá dar un paso adelante para cobrarse la revancha del duelo de la primera vuelta, el único precedente entre ambos equipos en la Euroliga, y volver a la senda del triunfo.

Porque en la pasada jornada el equipo cayó (87-84) a domicilio ante el Olimpia Milano, en otro mal partido de los de Pascual que empieza a complicar su camino hacia el 'Playoff'. Los blaugranas encajaron su quinta derrota en las últimas seis jornadas de la máxima competición continental para quedarse en 17 victorias, todavía dentro de la pelea pero sin margen para relajarse ante los equipos que aspiran a entrar en el 'Top 10'.

Y, a tenor de lo visto en la primera vuelta, el Hapoel sabe cómo hacer daño al conjunto catalán. En aquel choque, disputado en septiembre de 2025, el alero estadounidense Will Clyburn lideró el ataque barcelonista con 23 puntos, bien acompañado por los interiores Jan Vesely y Tornike Shengelia, aunque el Barça se mostró muy vulnerable en defensa y terminó cayendo por un contundente 103-87 ante el equipo que entonces dirigía Joan Peñarroya.

Ahora, pese a jugar en el Palau Blaugrana, el Barça tampoco contará con el apoyo de su afición. De nuevo, la Euroliga ha decidido que los partidos ante equipos israelíes se disputen sin público por motivos de seguridad, una circunstancia que resta un factor ambiental clave para los locales. Y ante un rival directo que está con las mismas 17 victorias pero con 2 partidos por recuperar.

"Estamos perjudicados por no poder jugar ante nuestro público, es algo negativo", reconoció el propio Pascual en la previa del choque, aunque también pidió centrarse en lo deportivo ante un rival que llega con el mismo número de victorias. Y viene de ganar en casa al último verdugo 'culer', el EA7 Emporio Armani Milan, por 92-86.

"Nos hemos de centrar en el partido que tenemos. Ellos reflejan su potencial en el mercado y su interés en quedar arriba. Es un aspirante a todo, tenemos las mismas victorias y es un partido muy importante para nosotros. Esperamos reencontrarnos con la victoria lo antes posible", señaló el técnico azulgrana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Cale, Norris, Brizuela, Vesely, Fall y Parra.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Bryant, Micic, Wainright, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Motley, Jones, Blakeney, Timor, Edwards, Odiase y Madar.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Sukys y Vyklicky.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.