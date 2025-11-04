El Barça no quiere sustos en Brujas

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este miércoles (21.00 horas) el Jan Breydelstadion para medirse al Club Brujas, en el cuarto partido de la Fase Liga de la 'Champions', en un encuentro en el que los blaugranas buscarán una nueva victoria que les permita seguir recuperando sensaciones tras la derrota en el Clásico y entrar al 'Top 8' de la Liga de Campeones.

Los de Hansi Flick vienen de sumar el pasado domingo un importante triunfo frente al Elche CF por 3-1. No fue el mejor partido del conjunto del técnico alemán, que aprovechó dos errores de la defensa franjiverde para adelantarse pronto en el marcador y sumar tres puntos muy necesarios tras el tropiezo (2-1) de la pasada jornada frente al Real Madrid.

La victoria no fue la única buena noticia del choque, ya que Flick pudo volver a contar con dos jugadores que deben ser importantes como Robert Lewandowski, que podría ser titular, y Dani Olmo. Mientras que Lamine Yamal ofreció mejores sensaciones que en el Clásico, anotando el primer gol del partido, a pesar de no estar del todo recuperado de su pubalgia.

El estado físico del extremo catalán es una de las grandes preocupaciones dentro del club blaugrana, que necesita dosificar a su máxima estrella para que no se resienta de sus molestias en el pubis. Por este motivo no es descartable que arranque el duelo de este miércoles desde el banquillo para darle descanso de cara al choque de este domingo (21.00 horas) frente al Celta de Vigo.

Con el Real Madrid a 5 puntos, el Barça no puede permitirse más tropiezos en LaLiga EA Sports. Aunque tampoco en la Liga de Campeones, donde ya cayó en la segunda jornada ante el Paris Saint-Germain por 1-2. Es por ello que el partido ante el Brujas tiene más importancia de la que parece, pudiendo servir para volver al 'Top 8' de la clasificación en el ecuador de esta Fase Liga.

Los de Hansi Flick están igualados a 6 puntos con el octavo clasificado, el Newcastle United. En caso de victoria, el conjunto blaugrana regresaría a los puntos que dan acceso directo a los octavos de final, aunque para ello tendrá que derrotar al Brujas, que en su único partido como local en 'Champions' goleó al AS Mónaco de Ansu Fati por 4-1.

El equipo dirigido por el belga Nicky Hayen es especialmente fuerte en el Jan Breydelstadion, donde no ha perdido en lo que llevamos de temporada. Sus cuatro derrotas han llegado fuera de su estadio, la última de ellas frente al Bayern de Múnich (4-0) en la última jornada de la Liga de Campeones.

Esta goleada no puede relajar lo más mínimo al equipo blaugrana, que sufrió bastante contra el Olympiacos hasta la expulsión de Santiago Hezze. Aquella noche el equipo de José Luis Mendilibar creó mucho peligro por las bandas, donde el Brujas cuenta con su mayor arma, el griego Christos Tzolis.

El joven extremo de 23 años viene de marcar en la victoria del pasado sábado frente al Dender (2-1) en la Jupiler Pro League, donde los de Nick Hayen están en segunda posición a tres puntos del líder Union Saint-Gilloise. Su defensor principal podría ser Gerard Martín, quien entraría en lugar de Alejandro Balde.

Esta podría no ser la única modificación en la defensa blaugrana, con la más que probable entrada de Pau Cubarsí por Eric Garcia. El central gerundense descansó en el duelo frente al Elche y se espera que regrese al centro de la zaga, que tiene el objetivo de dejar la portería a cero ocho partidos después, con el partido del mes de septiembre contra el Getafe (4-0) como último precedente.

La solidez defensiva es un aspecto en el que debe mejorar el Barça si quiere volver a las fases finales de la Liga de Campeones. Con las bajas de Raphinha y Pedri en la zona ofensiva, los de Hansi Flick deben hacerse más fuertes atrás para ir poco a poco recuperando sensaciones, empezando por este duelo frente al Brujas en el que pueden volver al 'Top 8' si evitan un nuevo susto continental.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CLUB BRUJAS: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; y Tresoldi.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: Jan Breydelstadion.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.